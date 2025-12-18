Pronađeno tijelo nestalog muškarca u Konjicu

Tijelo Fazlije Guska (1955) pronađeno je kasno sinoć na polju u blizini grada Konjica nakon što je potraga za njim nastavljena.

Kako je navedeno iz Gorske službe spasavanja Prenj, tijelo će biti transportovano u skladu sa procedurama.

U satima sinoć očekivao se dolazak pripadnika Policijske uprave Konjic radi obavljanja uviđaja.

Potraga za nestalim muškarcem, koji je inače živio u ulici Pave Anđelića 16 u Konjicu, traje od juče.