Radnik čije je tijelo pronađeno ubijen! Zna se i motiv

Prema nepotvrđenim informacijama, radnik koji je zatečen mrtav na stovarištu u Kotlujevcu u Zaječeru, je ubijen! Podsetimo, telo muškarca je pronađeno u noći između petka i subote, a motiv je bila pljačka sefa, javlja radio Magnum.

Iz zaječarske policije potvrđeno je da je beživotno tijelo pronađeno jutros, a po nalogu Tužilaštva, policija vrši uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti.

Prema nepotvrđenim saznanjima, život je izgubio S. J. (37), koji je u noći između petka i subote boravio u prostoriji u sklopu stovarišta, prenosi Telegraf.

On je, kako se sumnja, u jednom trenutku izašao iz prostorije, nakon čega je došlo do napada. Sumnja se da je zadobio snažan udarac metalnim predmetom, od čijih je posljedica preminuo na licu mjesta.

Tijelo ubijenog muškarca u jutarnjim satima pronašao je radnik stovarišta, koji ga je zatekao kako nepomično leži na stomaku, nakon čega su obavešteni nadležni organi.

Sumnja se da je povod ubistva bila pljačka sefa koji se nalazio u jednoj od prostoriji na stovarištu.

Navodno je nekoliko osoba oko ponoći pokušalo da iznese sef, ali kako je bio masivan i težak, vezali su ga za automobil i vukli. Međutim, pljačkaši nisu uspeli da stignu daleko. Sef je pronađen pedesetak metara dalje od stovarišta.