Pomoć za nabavku pečenice veteranima "Garde Panteri"

Autor:

Sanja Trifković

13.12.2025

19:29

Komentari:

0
Помоћ за набавку печенице ветеранима "Гарде Пантери"
Foto: ATV

Mirko Vujanović iz rata je izašao sa teškim zdravstvenim problemima. Živi od boračkog dodatka i ako nešto uspije da uradi ovako narušenog zdravlja. Snalazi se kako može. Jedan je od 106 težih slučajeva o kojima najviše brinu u Udruženju veterana „Garda Panteri“. Oni su i pokrenuli božićnu akciju za prikupljanje sredstava kako bi omogućili svojim kolegama da dostojanstveno proslave praznik.

"Puno znači, hvala, prvo da se zahvalim tom čovjeku iz dijaspore...inače stanje tih boraca, invalida je stanje katastrofalno, svakome ko ima šansu da pomogne, lijepo je pomoći i normalno svaka pomoć je dobrodošla. Dobijam samo 120KM i 9 maraka boračkog dodatka, do penzije dvije godine, valja preživjeti, a valja platiti komunalije, država svoje hoće", kaže Mirko Vujanović, Udruženje veterana Garda Panteri.

Garda Panteri

Bijeljina

