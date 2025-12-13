Pomoć za nabavku pečenice veteranima "Garde Panteri"

Mirko Vujanović iz rata je izašao sa teškim zdravstvenim problemima. Živi od boračkog dodatka i ako nešto uspije da uradi ovako narušenog zdravlja. Snalazi se kako može. Jedan je od 106 težih slučajeva o kojima najviše brinu u Udruženju veterana „Garda Panteri“. Oni su i pokrenuli božićnu akciju za prikupljanje sredstava kako bi omogućili svojim kolegama da dostojanstveno proslave praznik.