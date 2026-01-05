Ove porodilje imaju pravo na podršku od 1.000 KM za novorođenčad

Prijave za jednokratnu novčanu podršku u iznosu od 1.000 KM za novorođenčad u FBiH rođenu u 2025. godini putem aplikacije e-porodilje biće otvorene do 15. februara ove godine, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

On je pojasnio kako se prijave odnose isključivo na djecu rođenu u decembru 2025. godine, kao i na one slučajeve u kojima roditelji ranije nisu bili upoznati s pravom na ovu vrstu podrške za djecu rođenu tokom 2025. godine.

"Nemojte pokušavati prijaviti dijete rođeno u januaru ove godine jer aplikacija neće prihvatiti prijavu, a to vam može stvoriti poteškoće kada se aplikacija bude otvarala za novorođenčad u 2026. godini", upozorio je Delić.

Dodao je kako će, nakon usvajanja budžeta i Programa utroška sredstava za 2026. godinu, aplikacija e-porodilje ponovo biti otvorena za nove prijave.

Podsjetimo, aplikacija za porodilje u FBiH pokrenuta je u aprilu 2024. godine, a već naredne godine dodatno je pojednostavljena u saradnji s Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Prema podacima iz 2024. godine, u okviru aplikacije "ePorodilja“ jednokratnom novčanom podrškom od po 1.000 KM obuhvaćeno je ukupno 15.905 beba u FBiH, od čega 8.211 dječaka i 7.694 djevojčice.