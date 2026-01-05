Logo
Large banner

Ove porodilje imaju pravo na podršku od 1.000 KM za novorođenčad

Izvor:

ATV

05.01.2026

22:57

Komentari:

0
Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

Prijave za jednokratnu novčanu podršku u iznosu od 1.000 KM za novorođenčad u FBiH rođenu u 2025. godini putem aplikacije e-porodilje biće otvorene do 15. februara ove godine, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

On je pojasnio kako se prijave odnose isključivo na djecu rođenu u decembru 2025. godine, kao i na one slučajeve u kojima roditelji ranije nisu bili upoznati s pravom na ovu vrstu podrške za djecu rođenu tokom 2025. godine.

Микрофон

Scena

Ovo su najobrazovaniji pjevači na estradi: Neki od njih bili su i profesori

"Nemojte pokušavati prijaviti dijete rođeno u januaru ove godine jer aplikacija neće prihvatiti prijavu, a to vam može stvoriti poteškoće kada se aplikacija bude otvarala za novorođenčad u 2026. godini", upozorio je Delić.

Dodao je kako će, nakon usvajanja budžeta i Programa utroška sredstava za 2026. godinu, aplikacija e-porodilje ponovo biti otvorena za nove prijave.

Ауто

Auto-moto

Šta uraditi ako auto prokliza?

Podsjetimo, aplikacija za porodilje u FBiH pokrenuta je u aprilu 2024. godine, a već naredne godine dodatno je pojednostavljena u saradnji s Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Prema podacima iz 2024. godine, u okviru aplikacije "ePorodilja“ jednokratnom novčanom podrškom od po 1.000 KM obuhvaćeno je ukupno 15.905 beba u FBiH, od čega 8.211 dječaka i 7.694 djevojčice.

Podijeli:

Tagovi:

novorođenče

novorođenčad

naknade

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Празнична трпеза

Zdravlje

Provjereni trikovi da izbjegnete gojenje tokom prazničnih dana

7 h

0
Бадњак никако не уносите у кућу преко дана: Ево гдје треба да стоји до Бадње вечери

Savjeti

Badnjak nikako ne unosite u kuću preko dana: Evo gdje treba da stoji do Badnje večeri

7 h

0
Горан Гатарић

Hronika

Tužiocu prijetio batinama i paljevinom, osuđen na 18 mjeseci zatvora

7 h

0
Митрополит Хризостом Божићна бесједа

Društvo

Božićna poruka mitropolita Hrizostoma: Slaveći Božić molimo se za mir Božiji

7 h

0

Više iz rubrike

Митрополит Хризостом Божићна бесједа

Društvo

Božićna poruka mitropolita Hrizostoma: Slaveći Božić molimo se za mir Božiji

7 h

0
Гранични прелаз Градишка

Društvo

Na svim prelazima prema Hrvatskoj velike gužve

7 h

0
Временска прогноза

Društvo

U Srpskoj se sutra očekuje ledeni dan

8 h

0
Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

Društvo

Ako danas ne ispoštujete ovaj običaj, vjeruje se da vam slijedi godina bez para

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

07

Američko Ministarstvo traži oduzimanje državljanstva Miljkoviću

23

00

Svi koriste riječ burazer, a niko ne zna kako je nastala

22

57

Ove porodilje imaju pravo na podršku od 1.000 KM za novorođenčad

22

57

Poznati meteorolog iznio razočaravajuću prognozu

22

55

Posao za stotine radnike: Stranci ulažu u opštinu u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner