Tužiocu prijetio batinama i paljevinom, osuđen na 18 mjeseci zatvora

Autor:

Ognjen Matavulj

05.01.2026

15:59

Горан Гатарић
Foto: ATV

Okružni sud u Banjaluci osudio je Gorana Gatarića (65) iz tog grada na 18 mjeseci zatvora jer je u zgradi Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci prijetio da će premlatiti tužioca Branka Bjelajca i da će mu zapaliti auto.

Gatarić je osuđen za krivično djelo napad na sudiju ili javnog tužioca, a u kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 9. oktobra do danas. Odlukom suda pritvor mu je ukinut nakon presude, ali su izrečene mjere zabrane sastajanja sa određenim osobama, a povremeno se mora javljati policiji.

Prema optužnici Gatarić je 9. oktobra prošle godine ujutro došao u zgradu OJT Banjaluka, tražeći tužioca Bjelajca koji je, kao dežurni, zaprimio prijavu protiv Gatarića za nezakonit lov.

”Kada mu je portir rekao da tužilac nije tu, uputio je ozbiljnu prijetnju da će ga napasti u vezi sa obavljanjem tužilačke dužnosti. Agresivno i burno je rekao: ”Zapaliću mu auto i pretući ga!“. Prijetnju je ponovio dva puta i tražio da se prenese oštećenom i potom se udaljio iz prostorija tužilaštva”, navodi se u optužnici.

Горан Гатарић

Hronika

Tužiocu prijetio batinama i paljenjem vozila: Gatariću određen pritvor

Isti dan oko 17.20 časova Gatarić je ponovo došao u tužilaštvo, tražeći tužioca Bjelajca. Sudska policija ga je odmah zadržala i nakon toga je uhašen i pritvoren.

Inače, dva dana prije prijetnji Gatarić je uhapšen zajedno sa M.B. iz Srbije zbog sumnje da su u okolini Šipova nezakonito lovili štigliće, inače zaštićenu vrstu ptica. Nakon kriminalističke obrade je pušten na slobodu. Kada je saznao da će biti krivično gonjen revoltiran je došao u tužilaštvo.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Горан Гатарић

Hronika

Goran Gatarić sproveden u Republičko tužilaštvo

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

