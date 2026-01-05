MUP Srpske izdao upozorenje za građane

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorava građane na opasnost upotrebe pirotehničkih sredstava i nezakonite upotrebe oružja, ističući da je u proteklim prazničnim danima policiji prijavljeno da je jedno maloljetno lice lakše povrijeđeno nepravilnim rukovanjem petardama.

Iz MUP-a su podsjetili da je u toku preventivna kampanja "Slavimo odgovorno" i upozorili da igre sa petardama nisu bezazlene i posebno su opasne za djecu koja ne znaju pravilno njima rukovati.

"Apelujemo da građani predstojeći praznik proslave mirno, dostojanstveno i u skladu sa zakonom, da poštuju saobraćajne propise, izbjegavaju upotrebu alkohola prilikom upravljanja vozilima, te da odgovornim ponašanjem doprinesu ličnoj i opštoj bezbjednosti", rečeno je Srni u MUP-u Srpske.

Iz MUP-a su istakli da povodom predstojećih božićnih praznika policija preduzima pojačane mjere i aktivnosti s ciljem očuvanja javnog reda i mira, bezbjednosti građana i njihove imovine, te nesmetanog odvijanja saobraćaja.

Pojačane aktivnosti realizuju se posebno posredstvom pojačanog prisustva policijskih službenika na ulicama, trgovima i ostalim mjestima okupljanja građana, intenzivnim kontrolama učesnika u saobraćaju, sa akcentom na sankcionisanje vožnje pod dejstvom alkohola i ostalih psihoaktivnih supstanci i prekoračenje brzine, te zaštitom imovine građana i prevencijom krivičnih djela.

Pojačan je i nadzor ugostiteljskih objekata i mjesta javnog okupljanja, kao i preventivne aktivnosti usmjerene na sprečavanje narušavanja javnog reda i mira, zloupotrebe pirotehničkih sredstava i ostalih protivpravnih ponašanja.