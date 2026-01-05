Logo
Zbog droge uhapšeno devet osoba

Izvor:

ATV

05.01.2026

11:32

Због дроге ухапшено девет особа
Foto: ATV

Banjalučka policija u proteklih pet dana uhapsila je devet osoba zbog krivičnih djela i prekršaja iz oblasti zloupotrebe narkotika.

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka Z.P. i N.H. iz tog grada uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet drogom i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

”Po naredbi Osnovnog suda u Banjaluaci izvršeni su pretresi na tri lokacije pri čemu je pronađena i oduzeta vaga za precizno mjerenje, automatska puška sa okvirom i municijom i drugi predmeti koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela”, saopštila je PU Banjaluka.

Zbog prekršaja, odosno posjedovanja narkotika uhapšeni su S.M. N.P. i N.R. svi iz Banjaluke, B.Č. iz Crne Gore i D.D. iz Austrije.

”Kod S.M. i D.D. pronađena je i oduzet bijeli prah nalik kokainu, a kod N.P. N.R. i B.Č. pronađena i oduzeta marihuanua”, navode u policiji.

Dodaju da su M.R. i D.Š. oba iz Banjaluke uhapšeni jer su prilikom saobraćajne kontrole odbili testiranje na prisustvo droge u organizmu.

