Zvorničanin prijavljen za nelegalnu trgovinu automobilima

Zvornička policija podnijela je prijavu protiv H.M. iz Zvornika zbog sumnje da se neovlašteno bavio nabavkom i preprodajom automobila.

U PU Zvornik navode da je izvještaj protiv H.M. podnesen Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini zbog sumnje da je počinio krivična djela nedozvoljena trgovina i neovlašteno bavljenje određenim zanimanjem.

”H.M. se sumnjiči da je duži period, bez ovlašćenja za obavljanje trgovinske djelatnosti, nabavljalo veće količine automobila radi dalje prodaje, a da prethodno nije pribavilo potrebne dozvole nadležnih organa za trgovinu putničkim motornim vozilima”, navode u PU Zvornik.