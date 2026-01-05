Logo
Zvorničanin prijavljen za nelegalnu trgovinu automobilima

ATV

05.01.2026

09:27

0
МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

Zvornička policija podnijela je prijavu protiv H.M. iz Zvornika zbog sumnje da se neovlašteno bavio nabavkom i preprodajom automobila.

U PU Zvornik navode da je izvještaj protiv H.M. podnesen Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini zbog sumnje da je počinio krivična djela nedozvoljena trgovina i neovlašteno bavljenje određenim zanimanjem.

”H.M. se sumnjiči da je duži period, bez ovlašćenja za obavljanje trgovinske djelatnosti, nabavljalo veće količine automobila radi dalje prodaje, a da prethodno nije pribavilo potrebne dozvole nadležnih organa za trgovinu putničkim motornim vozilima”, navode u PU Zvornik.

nedozvoljena trgovina

Zvornik

