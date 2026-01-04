Gradiška: Trojica pretučena, jedan prevezen na UKC

Tri osobe su povrijeđene i isto toliko ih je uhapšeno nakon masovne tuče, koja se noćas pet minuta poslije ponoći dogodila ispred jednog lokala u Gradišci.

U tuči su učestvovali S.A, K.J, D.Š, M.K. i B.S. svi iz Gradiške, prilikom čega su D.Š. i B.S. zadobili lakše povrede, dok je M.K. teško povrijeđen i prevezen je na UKC Republike Srpske.

Nakon obračuna policija je uhapsila S.A, K.J. i D.Š, zbog sumnje da su počinili krivično djelo "Teška tjelesna povreda“.

"O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naložio da se nakon kompletiranja predmeta protiv lica S.A, K.J. i D.Š. dostavi izvještaj za počinjeno krivično djelo", saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Takođe, nadležnom sudu slijedi podnošenje Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv svih učesnika zbog narušavanja javnog reda i mira.