Zapalila se bandera, vatra zahvatila radnju - VIDEO

Izvor:
ATV
04.01.2026
16:01
Komentari:0
U naselju Zemun Polje u Beogradu danas je izbio požar ispred jedne prodavnice, kada se, prema prvim informacijama, zapalila bandera.
Kako prenosi "Moj Beograd", građani navode da se požar proširio i na frižidere unutar radnje.
Na snimku sa lica mjesta može se vidjeti dim koji kulja oko objekta.
Srbija
MUP izdao alarm: Ne izlazite iz kuće ako baš ne morate
Na lice mjesta ubrzo su stigle tri vatrogasne ekipe, kao i policija.
Zbog intervencije, saobraćaj je blokiran, a autobusi trenutno ne saobraćaju iz Zemun Polja.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu