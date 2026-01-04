Zapalila se bandera, vatra zahvatila radnju - VIDEO

U naselju Zemun Polje u Beogradu danas je izbio požar ispred jedne prodavnice, kada se, prema prvim informacijama, zapalila bandera.

Kako prenosi "Moj Beograd", građani navode da se požar proširio i na frižidere unutar radnje.

Na snimku sa lica mjesta može se vidjeti dim koji kulja oko objekta.

Na lice mjesta ubrzo su stigle tri vatrogasne ekipe, kao i policija.

Zbog intervencije, saobraćaj je blokiran, a autobusi trenutno ne saobraćaju iz Zemun Polja.