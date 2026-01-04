Logo
MUP izdao alarm: Ne izlazite iz kuće ako baš ne morate

Izvor:

ATV

04.01.2026

15:52

МУП издао аларм: Не излазите из куће ако баш не морате

MUP Srbije izdao je alarm za vanredni događaj zbog ledene kiše koja će obuhvatiti više područja Republike Srbije, a na više adresa građana stigao je i hitan SMS.

Na osnovu izdatog upozorenja, ledena kiša zahvatiće je sledeća područja Republike Srbije:

  • Srem,
  • Beograd,
  • Južni Banat,
  • Šumadija,
  • Pomoravlje,
  • Istočna Srbija,
  • Zapadna Srbija,
  • Dijelovi jugozapadne Srbije.

"U navedenim područjima očekuju se izuzetno nepovoljni uslovi za kretanje i odvijanje saobraćaja, usljed poledice i klizavih kolovoza", ističe MUP u upozorenju koje je na snazi 5. do 7. januara.

Savjeti za sve građane

Preporuka je da građani, bez prijeke potrebe ne izlaze i da ostanu kod kuće.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez i prilagođavanje vožnje uslovima na putu, a mogući su prekidi u snabdijevanju električnom energijom.

Pratite zvanična obavještenja i postupajte u skladu sa preporukama nadležnih službi.

