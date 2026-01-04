MUP izdao alarm: Ne izlazite iz kuće ako baš ne morate

MUP Srbije izdao je alarm za vanredni događaj zbog ledene kiše koja će obuhvatiti više područja Republike Srbije, a na više adresa građana stigao je i hitan SMS.

Na osnovu izdatog upozorenja, ledena kiša zahvatiće je sledeća područja Republike Srbije:

Srem,

Beograd,

Južni Banat,

Šumadija,

Pomoravlje,

Istočna Srbija,

Zapadna Srbija,

Dijelovi jugozapadne Srbije.

"U navedenim područjima očekuju se izuzetno nepovoljni uslovi za kretanje i odvijanje saobraćaja, usljed poledice i klizavih kolovoza", ističe MUP u upozorenju koje je na snazi 5. do 7. januara.

Savjeti za sve građane

Preporuka je da građani, bez prijeke potrebe ne izlaze i da ostanu kod kuće.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez i prilagođavanje vožnje uslovima na putu, a mogući su prekidi u snabdijevanju električnom energijom.

Pratite zvanična obavještenja i postupajte u skladu sa preporukama nadležnih službi.