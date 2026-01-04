MUP izdao alarm: Ne izlazite iz kuće ako baš ne morate

Izvor:
ATV
04.01.2026
15:52
MUP Srbije izdao je alarm za vanredni događaj zbog ledene kiše koja će obuhvatiti više područja Republike Srbije, a na više adresa građana stigao je i hitan SMS.
Na osnovu izdatog upozorenja, ledena kiša zahvatiće je sledeća područja Republike Srbije:
"U navedenim područjima očekuju se izuzetno nepovoljni uslovi za kretanje i odvijanje saobraćaja, usljed poledice i klizavih kolovoza", ističe MUP u upozorenju koje je na snazi 5. do 7. januara.
Preporuka je da građani, bez prijeke potrebe ne izlaze i da ostanu kod kuće.
Vozačima se savjetuje maksimalan oprez i prilagođavanje vožnje uslovima na putu, a mogući su prekidi u snabdijevanju električnom energijom.
Pratite zvanična obavještenja i postupajte u skladu sa preporukama nadležnih službi.
