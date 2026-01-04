Mnogi vozači ostali zatečeni novim cijenama putarina

Poslije julske promjene cijena, uslijedila je nova - vozači u Srbiji će od sada morati da daju više novca za vožnju kroz Srbiju na određenim dionicama, a promjene cijena putarina odnose se samo na putnička vozila, piše Nova.rs.

Kako se navodi, od četvrtka 1. januara, cijene putarina u Srbiji su uvećane, a obavještenje o tome je objavljeno u Službenom glasniku.

Obavještenje o tome nije vidljivo istaknuto na sajtu JKP "Putevi Srbije", pa su mnogi vozači koji su na put krenuli prvog dana nove godine, ostali zatečeni.

Na sajtu se nalazi cjenovnik putarina kada kliknete na "Preuzmi cenovnik u PDF formatu".

U cjenovniku pod nazivom "Posebna naknada za upotrebu auto-puta (putarina)" navedeno je da važi od 1. januara od 07.00 časova po srednjoj kursnoj listi NBS br. 118 od 24. juna 2024. godine.

D‌jelimični pregled cijena putarina po dionicama (prikazane su relacije, potom cijene putarina u dinarima za automobile):

Dionica Beograd-Subotica

Beograd-Subotica 850;

Beograd-Novi Sad 340;

Novi-Sad-Beograd 340;

Subotica-Beograd 850;

Deonica Beograd-Šid

Ruma-Šid 320 dinara;

Beograd-Šid 520;

Beograd-Kuzmin 280;

Beograd-Šabac 350;

Dionica Beograd-Požega

Obrenovac-Pakovraće 720 dinara;

Obrenovac-Lučani 860;

Prilipac-Obrenovac 950;

Lajkovac-Prilipac 730;

Sve cijene putarina, uključujući i za motore, putnička vozila i kamione sa prikolicom možete pretražiti na ovom LINKU.

Inače, putarine su posljednji put izmjenjene 4. jula 2025. godine, navodi "AutoBlog".