Putujete kroz Srbiju - uvedene velike promjene na auto-putevima

Izvor:

ATV

03.01.2026

20:21

Путујете кроз Србију - уведене велике промјене на ауто-путевима
Foto: ATV

Od prvog januara na snazi su promjene na auto-putevima u Srbiji. Naime, počele su naplate putarina po izmijenjenom cjenovniku.

Visina putarine za jedan kilometar javnog puta uvećava se na osnovu dužine putnog objekta koje vozilo prelazi na javnom putu, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Povećanje cijena se odnosi na vozila svih kategorija, a naknada je uvećana na svim dionicama auto-puteva na kojima postoje mostovi, vijadukti i tuneli i u zavisnosti od dužine tih putnih objekata, različit je i uticaj na povećanje putarine.

Izmijenjene i dopunjene odredbe Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara počele su sa primjenom 1. januara, a njima se propisuju naknade za korišćenje javnog puta, kao i naknade za korišćenje putnih objekata, odnosno mostova, vijadukta i tunela.

Pomenutim izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, naknade za putne objekte su uvećane i sada iznose za mostove i vijadukte 2,5 puta i za tunele pet puta u odnosu na visinu putarine za kilometar javnog puta (do sada su iznosile 50 odsto za mostove i vijadukte i 100 odsto za tunele).

Nova cijena putarine od Beograda do Preševa za putničke automobile sada iznosi 2.060 dinara, a od Beograda do Niša putarina košta 1.180 dinara.

Putarina od Beograda do Novog Sada iznosi 340 dinara, a od Beograda do Subotice 850 dinara.

Vrijednost putarine od glavnog grada do Šida sada je 520 dinara, od Beograda do Dimitrovgrada 1.800 dinara, dok od Beograda do Prilipca putarina iznosi 950 dinara.

Potpuni pregled novih cijena po dionicama i kategorijama vozila, dostupni su na sajtu Službenog glasnika.

Cijene putarina posljednji put su izmijenjene 4. jula prošle godine. Tada je putarina poskupjela u proseku za 4,3 odsto po pređenom kilometru.

