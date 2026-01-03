Ужас у фризерском салону: Напао бившу дјевојку, па избо њеног колегу

Извор:
Телеграф
03.01.2026
20:02
У језивом инциденту који се догодио у једном фризерском салону у Београду, мушкарац (51) тешко је повријеђен док је покушавао да спаси колегиницу од бившег партнера који је на њу насрнуо ножем.
Мирно поподне у једном београдском фризерском салону претворило се у сцену крвавог пира када је мушкарац наоружан ножем упао у локал с намјером да нападне своју бившу дјевојку, запослену у салону.
Према ријечима свједока, драма је почела када је нападач потегао сјечиво на дјевојку. У том тренутку, њен колега је без оклијевања стао између њих, покушавајући да је заштити од директних убода.
У рвању са насилником, колега је задобио тешке повреде убодном раном.
Иако повријеђен, он је уз помоћ осталих радника и грађана који су се затекли на лицу мјеста успео да задржи насилника до доласка полиције.
Повријеђени С.Ћ. (51) је хитно превезен у Ургентни центар са тешким повредама. Према посљедњим информацијама, он је хоспитализован и под сталним је надзором љекара.
Припадници полиције су на лицу мјеста ухапсили М.Р. (37).
"Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати по налогу надлежног тужилаштва, а терети се за покушај убиства", потврђено је незванично.
Полиција је обавила увиђај у салону, а свједоци дају изјаве како би се утврдиле све околности овог језивог напада.
Мотив је, како се сумња, патолошка љубомора и неријешени односи након раскида везе, преноси "Телеграф".
