Како ће се финансирати странке у Српској?

Извор:
АТВ
03.01.2026
19:15
Коментари:1
Након што је Кристијан Шмит забранио финансирање владајућим странкама у Републици Српској из буџета на свим нивоима у БиХ, Народна скупштина усвојила је закон којим се одређује да се странке финансирају, умјесто из буџета, између осталог, из чланарина, добровољних прилога правних и физичких лица и издавачке дјелатности. То се није свидјело опозицији, па су поднијели апелацију Уставном суду БиХ за оцјену уставности закона.
"Tај закон је неуставан и незаконит и крши најмање 10 законских норми, у то вријеме кршио је Закон о буџету и извршењу буџета Српске о финансирању странака Републике Српске и БиХ и изборни закон 08,04 РЕЗ 08,49 Донесена је привремена мјера и нажалост Влада неће ових 7 мјесеци које немамо средстава неће да врати та средства странкама видјећемо начин на који ћемо се изборити да се та незаконитост и неправда исправи", рекао је Небојша Вукановић, предсједник покрета Листа за правду и ред.
Опозиција је тражила ребаланс буџета Српске да им се исплати новац који нису добили док се чекала одлука Уставног суда, међутим та ставка није уврштена. Ипак, премијер Српске Саво Минић увјерава да ће одлука Уставног суда БиХ бити испоштована.
"Сигурно да оне обавезе које буду постојале да ће бити исплаћене тако да нема потребе и реците ми шта до сада није урађено али то су политички поени да се одмах тражи ребаланс или да се стави за буџет за наредну годину то је методологија како и на који начин ће се ово урадити", рекао је Саво Минић, премијер Републике Српске.
Из СНСД-а и коалиције оштра порука. Кажу, опозиција слави побједу крњег Устава БиХ над Народном скупштином зато што је у њихову корист, а против Републике Српске.
Ово су три сценарија за Венецуелу након хапшења Мадура
"Навикли смо на овакве одлуке Уставног суда. Он је постао политичка, а не правна институција и све одлуке које доноси су политичке. Нема ништа спорно у том закону, ми смо дефинисали начин финансирања односно нефинансирања партија. Поједини налогодавци чак и у Уставном суду иако формално нити су правници нити запослени у том суду су жељели да двије политичке партије остану без тих финансијских средстава", рекао је Младен Илић, посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
"Уставни суд БиХ донио је само привремену мјеру гдје је привремено ставио ван снаге Закон о финансирању политичких странака у Републици Српској, није одлучивао о меритуму 13,08 13,11 јер су у току одговори од стране Народне скупштине и Владе Српске и сачекаћемо коначну одлуку Уставног суда", рекао је Горан Селак, предсједник СПС-а.
У одлуци Уставног суда БиХ пише, између осталог, да би примјена оспореног закона могла угрозити уставно начело владавине права и резултовати различитим третманом у остваривању политичких права и активности политичких странака из Републике Српске.
