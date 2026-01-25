Logo
Агенција за аграрна плаћања објавила: Колико су поједини мљекари добили из буџета?

25.01.2026

15:53

Коментари:

0
Фото: АТВ

Тврдње дијела руководства Удружења мљекара о наводној угрожености сектора не одговарају чињеницама, саопштили су из Агенција за аграрна плаћања Републике Српске.

Наводе да је према званичним подацима Агенције за аграрна плаћања, мљекарски сектор у периоду 2020–2024. године из аграрног буџета добио више од 265 милиона КМ, што представља преко 40 одсто укупних средстава. Само у 2025. години, мљекарима је намијењено 72 милиона КМ од укупно 180 милиона аграрног буџета.

Истовремено, подаци показују да су управо челници Удружења мљекара међу највећим корисницима подстицаја.

"Предсједник удружења Милорад Арсенић је у посљедњих пет година добио 2,4 милиона КМ, што је у просјеку око 40.000 КМ мјесечно или више од 1.300 КМ дневно. Предсједник Скупштине удружења Анто Шиповац добио је 2,6 милиона КМ, односно око 43.000 КМ мјесечно и приближно 1.400 КМ дневно, док је бивши предсједник Владимир Усорац из буџета добио 1,7 милиона КМ, што је око 28.000 КМ мјесечно или више од 900 КМ дневно", наводе из Агенције.

Наглашавају да је мљекарство најподржанији сектор пољопривреде у Републици Српској, са више од 45 различитих мјера подршке, укључујући премије, подршку по грлу, капиталне инвестиције, гориво и механизацију.

Уз то, Влада Републике Српске је у посљедњих пет година уложила скоро 195 милиона КМ у модернизацију пољопривреде, укључујући набавку трактора, прикључака и увођење савремених технологија у фармама.

"Остајемо отворени за дијалог са свим произвођачима, али нећемо дозволити да се јавност доводи у заблуду нетачним и селективно представљеним подацима", поручују Агенција за аграрна плаћања Српске.

