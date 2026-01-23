Logo
Мљекари најавили протестну вожњу трактора пред Владом

23.01.2026

15:55

Коментари:

0
Фото: АТВ

Удружење пољопривредних произвођача, мљекара Републике Српске саопштило је да ће уколико не дође до договора са Владом РС око њихових проблема доћи и паркирати тракторе испред зграде Владе РС.

"И то у складу са Одлукама нашег Управног Одбора. Предсједник Владе нема разумијевање нити времена за наше огромне проблеме и муке која нас је задесила, али има на претек времена да се посвети свом хобију, ловству и ловачком Удружењу. Свједоци сте тих његових активности ових дана. Наши захтјеви не би ни ишли према њему да смо имали назнаке да проблем можемо ријешити у нашем Министарству", наводе у саопштењу.

Охрабрујући разговори са Министарством пољопривреде

Међутим, јуче, 22. јануара послије редовног састанка свих пољопривредних Удружења са министром Кузмић и сарадницима, десио се састанак на иницијативу министра Кузмић, који охрабрује, јер није био као претходни без суштине и конкретних ствари. Договорили смо да у понедјељак, наставимо разговор послије састанка, који је такође раније договорен са откупљивачима млијека, од кога много очекујемо", навели су мљекари.

Додали су да им неће бити проблем да евентуално договор постигну и са министром.

Најављена скупштина и мирна протестна шетња

"Уколико не дође до разумијевања и договора, у уторак 27. јануара 2026. године сазивамо скупштину Удружења у парку Младен Стојановић у Бањалуци у 11 часова, након чега би кренули у мирну протестну шетњу до Народне скупштине и назад са транспарентима", истакли су мљекари.

Навели су да ће у петак, 30. јануара организовати прву протестну вожњу, са тракторима у Бањалуци, рутом од раскрснице улица Триве Амелице и Младена Стојановића, до раскрснице Краља Петра И Карађорђевића и Булевара Цара Душана.

Друге протестне вожње

"Друга протестна вожња ће бити 5. или 6. фебруара када ћемо наше и њихове тракторе за које нам приговарају оставити њима на паркинг Владе, али под условом да преузму наше кредите, па нека они ору, а ми ћемо доћи у њихове топле канцеларије", казали су мљекари у саопштењу.

Према њиховим ријечима, трећа и све сљедеће вожње ће бити радикалније, ће услиједити, а о томе ће сви бити накнадно обавјештени.

"Позивамо и сва друга Удружења пољопривредника да нам се придруже јер ово није борба за мљекаре, ово је борба за пољопривреду генерално.

Још увијек није касно за разумне одлуке надлежних и спас села", закључује се у саопштењу Удружења пољопривредних произвођача – мљекара Републике Српске, преносе Независне новине.

