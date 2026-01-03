Рајилић: Српски народ никада неће одустати од прославе Дана Републике

Извор:
СРНА
03.01.2026
14:09
Коментари:0
Српски народ никада неће одустати од обиљежавања 9. јануара – Дана Републике, без обзира на све притиске и пријетње, изјавила је Срни предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић.
"Све док постоји и задњи човјек у Републици Српској, а посебно српски борци, породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди, логораши који су прошли кроз Одбрамбено-отаџбински рат, неће се одустати од Дана Републике", рекла је Рајилићева.
Она је подсјетила да је Република Српска створена у миру, те да је за њену одбрану животе дало 24.000 српских бораца, те око 9.500 цивила.
Рајилићева је рекла да Удружење жена жртава рата Републике Српске поздравља изградњу централног-спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата, чије је свечано откривање најављено 8. јануар у Бањалуци оквиру обиљежавања Дана Републике Српске.
"Бањалука је највећи град у Републици Српској који треба да има централно спомен-обиљежје око којег ће се наша омладина окупљати и његовати културу сјећања на погинуле борце ВРС који су дали своје животе за Републику Српску", истакла је Рајилићева.
Свијет
САД оптужиле Мадура и жену за наркотероризам
Говорећи о активностима Удружења, Рајилићева је подсјетила да је 18. децембра у у Министарству спољних послова Србије у Београду представљена књига "Наша исповијест два – свједочење жена жртава рата у Републици Српској 1992 – 1995", која садржи 12 аутентичних свједочења жена које су у току Одбрамбено-отаџбинског рата претрпјеле страхоте.
Рајилићева је рекла да је књига објављена у сарадњи са Архивом Војводине на српском и енглеском језику, с циљем упознавања домаће и међународне јавности о некажњеним злочинима над српским народом.
Када је ријеч о материјалном положају жена жртава рата у Републици Српској, Рајилићева истиче да је задовољна односом Владе Републике Српске према овој категорији грађана, која је свој статус ријешила кроз Закон о жртвама ратне тортуре.
"Влада Републике Српске редовно из буџета испуњава обавезе према овој популацији грађана кроз исплату инвалиднина која ће од 1.јануара бити повећана за 10 одсто, те лијечење, банску рехабилитацију, бесплатну правну и друге видове помоћи", навела је Рајилићева.
Република Српска настала је 9. јануара 1992. године у Сарајеву као Република српског народа у БиХ одлуком тадашње Скупштине српског народа у БиХ.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Тренутно на програму