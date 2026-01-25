Logo
Снимак све растужио: Грег Попович се појавио у јавности први пут након можданог удара

25.01.2026

13:09

Коментари:

0
Снимак све растужио: Грег Попович се појавио у јавности први пут након можданог удара

У новембру 2024. године су стигле веома тужне и шокантне вести из Сан Антонија, гд‌је је легендарни тренер Грег Попович доживио мождани удар.

дмах је то значило и крај каријере за овог времешног тренера, а, сада се појавио по први пут у јавности.

Остала је залеђена читава НБА лига, али и читав свијет због Грега који је миљеник чак и највећих противника. Тада се повукао, а нисмо имали превише прилика да га гледамо у јавности, пошто се појавио на утакмици Остин Спарса у Џи лиги

Грег Попович се појавио у пратњи, док је било евидентно да не може да хода.

Легендарни тренер хода уз помоћ штапа, док мора и неко од људи да му помаже за то.

Међутим, чак и такав је пронашао времена да се слика са неколико младих навијача који су га поздравили и затражили фотографију са једном од највећих легенда у читавој НБА лиги, али и читавој свјетској кошарци.

Иначе, легендарни Грег Попович ће напунити 77 година за само три дана, односно, 28. јануара. У каријери је чак пет пута освајао НБА прстен и то све са Сан Антонијом, прво 1999. године, онда 2003, 2005, 2007 и на крају 2014. године.

Такође, три пута је био најбољи тренер НБА лиге (2003, 2012, 2014), а четири пута је био и тренер на Ол-Стар утакмици (2005, 2011, 2013, 2016).

Коментари (0)
