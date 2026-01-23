Logo
Историјски преокрет Партизана – од минус 27 до продужетка и побједе!

Фото: Tanjug / AP

Кошаркаши Партизана на нестваран начин стигли су до тријумфа против лидера Евролиге Хапоела и то након продужетака са 104:101.

Након првих 20 минута игре Партизан је имао чак 21 поен заостатка. Почетком треће дионице су гости дигли предност и на 27 поена, међутим тада су се црно-бијели консолидовали, те средином и крајем треће дионице спустили предност на 10 поена заостатка.

Током посљедњих 10 минута изабраници Ђоана Пењероје дали су посљедњи атом снаге да стигну госте и успјели су.

Хапоел је водио три поена предности, а Вања Маринковић је на 15 секунди до краја погодио тројку и донио продужетке "парном ваљку".

Партизан је са много више жеље и елана ушао у додатних 5 минута и погоцима Лакића, Бонге и Брауна стигао до велике побједе.

Најбољи појединци у побједничком тиму били су Кем Пејн са 19, Аријан Лакић са 15 и Бруно Фернандо су 14.

Код израелског тима најефикаснији је био Дан Отуру са 24 поена, док је Мицић додао 19.

КК Партизан

Евролига

