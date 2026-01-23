Ђорђевић одустао од ангажмана у Русији

Извор:
Како ствари стоје, Александар Саша Ђорђевић неће се вратити на клупу, пошто је према информацијама из Русије одбио понуду Зенита из Санкт Петербурга.
Према ријечима руског новинара, Артјома Комарова, до договора на крају није дошло, па је Зенит и даље у некој врсти "магле" послије одласка словеначког стручњака Александра Секуловића.
Некадашњи селектор Србије био је на кормилу репрезентације Кине од 2022. до 2024. године, а посљедњи клупски ангажман био му је у Фенербахчеу гдје је радио у сезони 2021/22. Сада је већ неко вријеме без посла.
Aleksandar Djordjevic has turned down Zenit’s initial offer, a source told me.— Artem Komarov (@art_basket) January 23, 2026
The Saint Petersburg club still has several other candidates on its shortlist — two of them are also Serbian coaches. https://t.co/3lVpY2WO4O
Са Србијом има медаље на Олимпијским играма, Свјетском и Европском првенству.
Очигледно је да ће Саша Ђорђевић сачекати неке боље понуде за наставак своје тренерске каријере, а подсјетимо да су га многи стављали у "кош" за насљедника Жељка Обадовића у Партизану, до чега није дошло, пошто је Жоца на крају замијенио Ђоан Пењароја.
