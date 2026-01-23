Logo
Ђорђевић одустао од ангажмана у Русији

Извор:

Телеграф

23.01.2026

17:58

Ђорђевић одустао од ангажмана у Русији

Како ствари стоје, Александар Саша Ђорђевић неће се вратити на клупу, пошто је према информацијама из Русије одбио понуду Зенита из Санкт Петербурга.

Према ријечима руског новинара, Артјома Комарова, до договора на крају није дошло, па је Зенит и даље у некој врсти "магле" послије одласка словеначког стручњака Александра Секуловића.

Некадашњи селектор Србије био је на кормилу репрезентације Кине од 2022. до 2024. године, а посљедњи клупски ангажман био му је у Фенербахчеу гдје је радио у сезони 2021/22. Сада је већ неко вријеме без посла.

Са Србијом има медаље на Олимпијским играма, Свјетском и Европском првенству.

Очигледно је да ће Саша Ђорђевић сачекати неке боље понуде за наставак своје тренерске каријере, а подсјетимо да су га многи стављали у "кош" за насљедника Жељка Обадовића у Партизану, до чега није дошло, пошто је Жоца на крају замијенио Ђоан Пењароја.

(Телеграф)

Saša Đorđević

