Ово је младић из Брчког који је погинуо у стравичној трамвајској несрећи у Сарајеву

Извор:
Аваз
13.02.2026
07:07
Коментари:1
У трамвајској несрећи у Сарајеву јуче је погинуо младић из Брчког, Ердоан Моранкић, који је студирао у Сарајеву.
Моранкић је био студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву, а према информацијама до којих је Аваз дошао боравио је у Студентском дому Неџарићи.
У тренутку несреће, Моранкић се налазио на трамвајској станици, када је трамвај из правца Жељезничке станице нагло излетио из шина и сручио се на станицу на којој су се налазили путници.
Моранкић је преминуо на мјесту несреће, док су поред њега повријеђене још четири особе.
Једна од повријеђених је 17-годишња дјевојка којој је ампутирана нога и која је смјештена у Општу болницу у Сарајеву.
Остало троје повријеђених пребачено је на Клинички центар Универзитета у Сарајеву (КЦУС), али њихово тренутно здравствено стање није познато. Сви повријеђени налазили су се на трамвајској станици у тренутку несреће.
