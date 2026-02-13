Logo
Large banner

Ово је младић из Брчког који је погинуо у стравичној трамвајској несрећи у Сарајеву

Извор:

Аваз

13.02.2026

07:07

Коментари:

1
У трамвајској несрећи у Сарајеву јуче је погинуо младић из Брчког, Ердоан Моранкић, који је студирао у Сарајеву.
Фото: Facebook

У трамвајској несрећи у Сарајеву јуче је погинуо младић из Брчког, Ердоан Моранкић, који је студирао у Сарајеву.

Моранкић је био студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву, а према информацијама до којих је Аваз дошао боравио је у Студентском дому Неџарићи.

У тренутку несреће, Моранкић се налазио на трамвајској станици, када је трамвај из правца Жељезничке станице нагло излетио из шина и сручио се на станицу на којој су се налазили путници.

Моранкић је преминуо на мјесту несреће, док су поред њега повријеђене још четири особе.

Једна од повријеђених је 17-годишња дјевојка којој је ампутирана нога и која је смјештена у Општу болницу у Сарајеву.

Остало троје повријеђених пребачено је на Клинички центар Универзитета у Сарајеву (КЦУС), али њихово тренутно здравствено стање није познато. Сви повријеђени налазили су се на трамвајској станици у тренутку несреће.

Подијели:

Тагови :

tramvaj

Сарајево

погинуо младић

Ердоан Моранкић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Огласило се Тужилаштво о трагедији у Сарајеву

21 ч

0
tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

22 ч

0
Воз-сарајево

БиХ

Једна особа погинула у искакању трамваја у Сарајеву

1 д

0
Нова несрећа у Сарајеву: Саобраћај отежан у овом дијелу града

Хроника

Нова несрећа у Сарајеву: Саобраћај отежан у овом дијелу града

16 ч

0

Више из рубрике

Трамвај искочио из шина у Сарајеву

Хроника

У несрећи погинуо младић из Брчког који је у Сарајеву студирао

14 ч

0
Младић (22) погинуо у тешкој саобраћајној несрећи: Малољетни сувозач се бори за живот

Хроника

Младић (22) погинуо у тешкој саобраћајној несрећи: Малољетни сувозач се бори за живот

14 ч

0
У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

Хроника

У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

15 ч

0
Нова несрећа у Сарајеву: Саобраћај отежан у овом дијелу града

Хроника

Нова несрећа у Сарајеву: Саобраћај отежан у овом дијелу града

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

57

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

12

37

Одборнику у БиХ запаљен аутомобил

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner