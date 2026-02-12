Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

Извор:
Радио Сарајево
12.02.2026
14:41
Коментари:0
У тешкој трамвајској несрећи која се у четвртак, 12. фебруара, прије подне догодила на раскрсници код Земаљског музеја у Сарајеву, једна особа је смртно страдала, док су двије повријеђене.
Једна особа је погинула, а према незваничним информацијама док је међу повријеђенима и дјевојчица рођена 2009. године којој је, усљед задобијених повреда, ампутирана нога.
Она се налази у операционој сали Опште болнице Абдулах Накаш, гдје јој љекари пружају неопходну медицинску помоћ.
Надлежне службе обављају увиђај, а више информација о околностима ове трагедије очекује се након званичног саопћења.
