Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

Извор:

Радио Сарајево

12.02.2026

14:41

tramvaj iskočio iz šina
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

У тешкој трамвајској несрећи која се у четвртак, 12. фебруара, прије подне догодила на раскрсници код Земаљског музеја у Сарајеву, једна особа је смртно страдала, док су двије повријеђене.

Једна особа је погинула, а према незваничним информацијама док је међу повријеђенима и д‌јевојчица рођена 2009. године којој је, усљед задобијених повреда, ампутирана нога.

Она се налази у операционој сали Опште болнице Абдулах Накаш, гд‌је јој љекари пружају неопходну медицинску помоћ.

Воз-сарајево

БиХ

Једна особа погинула у искакању трамваја у Сарајеву

Огласило се Тужилаштво КС о трамвајској несрећи у Сарајеву: "Почео увиђај, више информација касније"

До несреће је дошло када је трамвај, који је саобраћао из правца Жељезничке станице према Башчаршији, из још неутврђених разлога искочио из шина.

Воз-сарајево

БиХ

Трамвај искочио из шина у Сарајеву, има повријеђених

Надлежне службе обављају увиђај, а више информација о околностима ове трагедије очекује се након званичног саопћења.

