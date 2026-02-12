Logo
Large banner

Акција "Блок": У Бањалуци ухапшен Давор Самарџија

Аутор:

Огњен Матавуљ

12.02.2026

10:15

Коментари:

0
марихуана, блок акција
Фото: Уступљена фотографија

Држављанин Хрватске Давор Самарџија (51) ухапшен је у Бањалуци у оквиру акције ”Блок” у којој је откривено и заплијењено око 1,1 килограм марихуане.

Акцију су спровели полицијски службеници ПУ Бањалука, а Самарџији се на терет ставља да је починио кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом.

У ПУ Бањалука наводе да је по наредби Основног суда у Бањалуци извршен претрес изнајмљеног стана који је осумњичени користио током привременог боравка у Бањалуци.

Акција "Блок"
Акција "Блок"

”Том приликом је пронађено и одузето око 1,1 килограм марихуане, дигитална вага, мобилни телефон, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела”, саопштила је ПУ Бањалука.

Додају да је у току криминалистичка обрада над осумњиченим, који ће након документовања предмета бити спроведен у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци уз извјештај о почињеном кривичном дјелу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција Блок

Давор Самарџија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Велика акција УСКОК-а: Ухапшен градоначелник Нове Градишке?

Регион

Велика акција УСКОК-а: Ухапшен градоначелник Нове Градишке?

1 ч

1
Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен мушкарац

Хроника

Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен мушкарац

12 ч

0
Акција "Лан": Заплијењена већа количина дувана, више ухапшених

Хроника

Акција "Лан": Заплијењена већа количина дувана, више ухапшених

17 ч

0
Ухапшен нападач у школ на Тајланду

Свијет

Ухапшен нападач у школ на Тајланду

20 ч

0

Више из рубрике

Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен мушкарац

Хроника

Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен мушкарац

12 ч

0
Несрећа на бх. путевима: Има повријеђених

Хроника

Несрећа на бх. путевима: Има повријеђених

13 ч

0
Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина

Хроника

Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина

13 ч

0
Хорор код школе: Пријетио жени да ће је убити, па посегнуо за ножем

Хроника

Хорор код школе: Пријетио жени да ће је убити, па посегнуо за ножем

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

36

Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

10

28

Врло нездрав ваздух у Бањалуци

10

18

Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић

10

15

Акција "Блок": У Бањалуци ухапшен Давор Самарџија

10

01

Саво Кисјелица тврди да је пожар подметнут: Полиција и Тужилаштво упућују једни на друге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner