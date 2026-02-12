Акција "Блок": У Бањалуци ухапшен Давор Самарџија

Аутор:Огњен Матавуљ
Држављанин Хрватске Давор Самарџија (51) ухапшен је у Бањалуци у оквиру акције ”Блок” у којој је откривено и заплијењено око 1,1 килограм марихуане.
Акцију су спровели полицијски службеници ПУ Бањалука, а Самарџији се на терет ставља да је починио кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом.
У ПУ Бањалука наводе да је по наредби Основног суда у Бањалуци извршен претрес изнајмљеног стана који је осумњичени користио током привременог боравка у Бањалуци.
”Том приликом је пронађено и одузето око 1,1 килограм марихуане, дигитална вага, мобилни телефон, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да је у току криминалистичка обрада над осумњиченим, који ће након документовања предмета бити спроведен у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци уз извјештај о почињеном кривичном дјелу.
