Велика акција УСКОК-а: Ухапшен градоначелник Нове Градишке?

Извор:

Индекс

12.02.2026

08:52

Коментари:

1
По налогу УСКОК-а јутрос су почела хапшења и спровођење хитних доказних радњи на подручју Нове Градишке, Славонског Брода и Загреба, пишу хрватски медији.

Хапшења и друге радње спроводи ПНУСКОК, а односе се на више особа за које се, како је саопштено, основано сумња да су починиле коруптивна кривична дјела.

Ухапшен градоначелник Нове Градишке

Како Индекс незванично сазнаје ухапшен је градоначелник Винко Гргић због сумње да је тражио мито од угоститеља са подручја Нове Градишке. Према за сада доступним информацијама, они му мито нису дали.

Сумња се и да је фаворизовао приликом давања у закуп земљишта у граду. Најам је био повољнији, а предузетници који су добили земљиште давали су Гргићевој фирми да тамо реализује своје пројекте.

Истражитељи вјерују да имају доказе да је Гргић узео мито, тачније донацију за кампању, а заузврат осигурао добијање посла.

Из УСКОК-а наводе да ће након испитивања осумњичених донијети одлуку о даљем поступању у овом предмету те ће о свему правовремено обавијестити јавност.

Хрватска

USKOK

Коментари (1)
