Димитријев: Владу Велике Британије преузели мигранти

Извор:

СРНА

12.02.2026

09:41

Фото: Јутјуб/CNBC International Live

Владу Велике Британије преузели су имигранти, навео је генерални директор Руског фонда за директна улагања /РДИФ/ Кирил Дмитријев.

"Прва фаза колонизације Велике Британије је завршена – имигранти у потпуности контролишу руководство Велике Британије, државу и медије", написао је Дмитријев на "Иксу", коментаришући објаву британског премијера Кира Стармера.

У објави, Стармер је позвао британског милијардера Џима Ретклифа да се извини због тврдње да су имигранти колонизовали Велику Британију.

Неименовани портпарол премијера додао је да би Ретклиф /73/, власник међународне хемијске групе ИНЕОС и сувласник фудбалског клуба "Манчестер јунајтед", требало да се "одмах" извини.

Он је додао да такве изјаве "иду на руку онима који желе да подијеле" Уједињено Краљевство.

Ретклиф је јуче рекао за "Скај њуз" да су имигранти колонизовали Велику Британију, исцрпљујући јавне ресурсе кроз социјалну помоћ. Он је додао да економија не може да издржи такав притисак и сугерисао да је Стармер "превише фин" да би доносио тешке одлуке.

Дмитријев који је и специјални предсједнички изасланик Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством рекао је раније да Стармер треба да поднесе оставку како би "ратни хушкачи" у Великој Британији и ЕУ признали своје грешке и окренули се ка миру.

