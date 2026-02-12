Бонди: Надам се да ће Гислен Максвел умријети у затвору

12.02.2026
Америчка државна тужитељка Пам Бонди рекла је Конгресу да се нада да ће Гислен Максвел „умријети у затвору“ након што се суочила са оптужбама да сарадница Џефрија Епштајна добија посебан третман од стране администрације, укључујући контроверзни премјештај у затвор са минималним обезбјеђењем, извјештава АБЦ њуз .
Максвел, 64, је у затвору од хапшења у јулу 2020. године и очекује се да ће служити казну до касних седамдесетих година. Гислен Максвел је у јуну 2022. године осуђена на 20 година затвора због трговине малољетницима ради сексуалне експлоатације и сродних кривичних дјела у случају Џефрија Епштајна. Ухапшена је у јулу 2020. године, а њена казна се рачуна од тог датума (укључујући вријеме проведено у притвору).
Према доступним подацима Федералног завода за затворе САД, њен предвиђени датум пуштања на слободу је 17. јул 2037. године, под условом да добије максимално могуће смањење казне због доброг понашања. То би значило да би у то вријеме имала око 75 година.
Током жестоког саслушања пред Одбором за правосуђе Представничког дома, Бонди се сукобио са демократским законодавцима око истраге о Епштајну. Посланица Дебора Рос из Сјеверне Каролине покренула је питање Максвеловог премјештаја и захтијевала одговоре о томе ко је одобрио премјештај.
Максвел је пребачена из федералног затвора у Талахасију на Флориди, установе са нижим нивоом обезбјеђења, у установу „минималног обезбјеђења“ само за жене у Тексасу. Премјештај је услиједио двије недјеље након што је имала приватни састанак са замјеником државног тужиоца Тодом Бланшом.
Парламент Норвешке формира комисију за истрагу у вези случаја Епстајн
Бланш, бивша лична адвокатица предсједника Трампа, није одговорила на писма конгресних демократа у којима се траже више детаља о премјештају. Трамп је раније, када је упитан о могућем помиловању за Максвела, рекао да му се нико није обратио са тим захтијевом, али је поновио да има овлашћење да даје помиловања.
„Она не би требало да буде у том затвору“, рекао је Рос. „Треба је што прије вратити у затвор са максималним обезбеђењем.“
Представница је напоменула да је Максвел, која се жали на своју пресуду из 2021. године и казну од 20 година затвора за трговину дјецом ради сексуалне експлоатације и других злочина, рекла другом конгресном одбору да неће сарађивати уколико не добије помиловање од председника.
Рос је питао Бонди да ли је Бланш или неко од њених подређених одобрио премјештај, али главни тужилац није директно одговорио.
„Сазнала сам за то касније“, рекла је Бонди о премјештају. „То је ствар за Федерални завод за затворе. Ја уопште нисам била укључена у то“, додала је.
Бонди је потом укорила Роса и покушала да скрене са теме, поменувши убиство жене које се догодило у Шарлоту, матичној држави конгресменке Рос, у септембру.
„Знате, умјесто да причате о Гислен Максвел, за коју се надам да ће умријети у затвору, надам се да ће умријети у затвору, требало би да причате о Ирини Заруцкаји“, рекао је Бонди.
Професор препоручио студенткињу Епстину: "Згодна мала плавуша"
Рос је поново питао да ли предсједник треба да помилује Максвелову или да јој преиначи казну. „Да ли треба да буде пуштена из затвора, да или не? Рекли сте да треба да умре у затвору, па се надам да је одговор не“, инсистирала је конгресменка.
„Већ сам одговорила на то питање“, одбрусила је Бонди, прије него што је поново прекорила Роса што није причао о убиству Ирине Заруцке.
Током саслушања, Бонди је упутила неколико љутитих одговора члановима одбора у вези са истрагом о Епштајну. На почетку саслушања, није ни погледала жртве Џефрија Епштајна и њихове породице када су их представили чланови одбора Џејми Раскин и Прамила Џајапал. Жртве су неколико пута одмахивале главама док је Бонди нападао законодавце.
(АБЦ њуз)
6 ч
7 ч
21 ч
1 д
