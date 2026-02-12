Logo
Large banner

Бонди: Надам се да ће Гислен Максвел умријети у затвору

12.02.2026

14:24

Коментари:

0
Гислен Максвел
Фото: Таnjug/AP Photo/Jon Elswick

Америчка државна тужитељка Пам Бонди рекла је Конгресу да се нада да ће Гислен Максвел „умријети у затвору“ након што се суочила са оптужбама да сарадница Џефрија Епштајна добија посебан третман од стране администрације, укључујући контроверзни премјештај у затвор са минималним обезбјеђењем, извјештава АБЦ њуз .

Максвел, 64, је у затвору од хапшења у јулу 2020. године и очекује се да ће служити казну до касних седамдесетих година. Гислен Максвел је у јуну 2022. године осуђена на 20 година затвора због трговине малољетницима ради сексуалне експлоатације и сродних кривичних дјела у случају Џефрија Епштајна. Ухапшена је у јулу 2020. године, а њена казна се рачуна од тог датума (укључујући вријеме проведено у притвору).

Према доступним подацима Федералног завода за затворе САД, њен предвиђени датум пуштања на слободу је 17. јул 2037. године, под условом да добије максимално могуће смањење казне због доброг понашања. То би значило да би у то вријеме имала око 75 година.

Жестока дискусија о пресељењу

Током жестоког саслушања пред Одбором за правосуђе Представничког дома, Бонди се сукобио са демократским законодавцима око истраге о Епштајну. Посланица Дебора Рос из Сјеверне Каролине покренула је питање Максвеловог премјештаја и захтијевала одговоре о томе ко је одобрио премјештај.

Максвел је пребачена из федералног затвора у Талахасију на Флориди, установе са нижим нивоом обезбјеђења, у установу „минималног обезбјеђења“ само за жене у Тексасу. Премјештај је услиједио двије недјеље након што је имала приватни састанак са замјеником државног тужиоца Тодом Бланшом.

Џефри Епстајн

Свијет

Парламент Норвешке формира комисију за истрагу у вези случаја Епстајн

Бланш, бивша лична адвокатица предсједника Трампа, није одговорила на писма конгресних демократа у којима се траже више детаља о премјештају. Трамп је раније, када је упитан о могућем помиловању за Максвела, рекао да му се нико није обратио са тим захтијевом, али је поновио да има овлашћење да даје помиловања.

„Она не би требало да буде у том затвору“, рекао је Рос. „Треба је што прије вратити у затвор са максималним обезбеђењем.“

Представница је напоменула да је Максвел, која се жали на своју пресуду из 2021. године и казну од 20 година затвора за трговину дјецом ради сексуалне експлоатације и других злочина, рекла другом конгресном одбору да неће сарађивати уколико не добије помиловање од председника.

Тужилац није дао директан одговор

Рос је питао Бонди да ли је Бланш или неко од њених подређених одобрио премјештај, али главни тужилац није директно одговорио.

„Сазнала сам за то касније“, рекла је Бонди о премјештају. „То је ствар за Федерални завод за затворе. Ја уопште нисам била укључена у то“, додала је.

Бонди је потом укорила Роса и покушала да скрене са теме, поменувши убиство жене које се догодило у Шарлоту, матичној држави конгресменке Рос, у септембру.

„Знате, умјесто да причате о Гислен Максвел, за коју се надам да ће умријети у затвору, надам се да ће умријети у затвору, требало би да причате о Ирини Заруцкаји“, рекао је Бонди.

Професор Дејвид Гелернтер

Свијет

Професор препоручио студенткињу Епстину: "Згодна мала плавуша"

Рос је поново питао да ли предсједник треба да помилује Максвелову или да јој преиначи казну. „Да ли треба да буде пуштена из затвора, да или не? Рекли сте да треба да умре у затвору, па се надам да је одговор не“, инсистирала је конгресменка.

„Већ сам одговорила на то питање“, одбрусила је Бонди, прије него што је поново прекорила Роса што није причао о убиству Ирине Заруцке.

Током саслушања, Бонди је упутила неколико љутитих одговора члановима одбора у вези са истрагом о Епштајну. На почетку саслушања, није ни погледала жртве Џефрија Епштајна и њихове породице када су их представили чланови одбора Џејми Раскин и Прамила Џајапал. Жртве су неколико пута одмахивале главама док је Бонди нападао законодавце.

(АБЦ њуз)

Подијели:

Тагови :

Гислен Максвел

Џефри Епстајн

Епстајнови фајлови

Пам Бонди

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Принц Ендру

Свијет

Епстинова жртва позива Бакингемску палату: „Истражите досијее Ендруа“

6 ч

0
Афера Епстин и даље тресе: Британска полиција разматра истрагу о бившем принцу

Свијет

Афера Епстин и даље тресе: Британска полиција разматра истрагу о бившем принцу

7 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Забуна у вези с датумом Епстинове смрти: Грешка код куцања?

21 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Епстајн се распитивао за сестре Хадид, хтио састанак са њима

1 д

0

Више из рубрике

Запад окреће глобалну већину против себе

Свијет

Запад окреће глобалну већину против себе

1 ч

0
Будимпешта неће дозволити увођење санкција "Росатому"

Свијет

Будимпешта неће дозволити увођење санкција "Росатому"

1 ч

0
Рак-Јапан

Свијет

У Јапану водите рачуна да вам оброк не побјегне

1 ч

0
превртање аутобуса

Свијет

Стравична несрећа на ауто-путу, аутобус са спортистима слетио са пута! Има мртвих

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

52

Језива теорија о ријечи "упс", употребљавао је у посебним ситуацијама

14

46

Пренос: Свечана академија Сретење 2026

14

44

Пренос: Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ Републике Српске

14

42

Народ прича: Брачни пар Дринић

14

41

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner