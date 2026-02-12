Logo
Large banner

Стравична несрећа на ауто-путу, аутобус са спортистима слетио са пута! Има мртвих

Извор:

Курир

12.02.2026

13:09

Коментари:

0
превртање аутобуса
Фото: Youtube/KTIV News 4

У стравичној саобраћајној несрећи у Ајови изгубљен је један живот, док су 32 особе повређене након што је аутобус колеџ бејзбол тима слетио с пута у среду ујутру.

Полиција савезне државе Ајовапотврдила је да се несрећа у којој је учествовало једно возило догодила на аутопуту 4, у близини мјеста Твин Лејкса, нешто послије 11 часова прије подне. У питању је био аутобус колеџа из Ајове. Погинула је једна, а повређено 32 људи.

Према наводима, аутобус је превозио бејзбол тим школе који је путовао на утакмицу против колеџа из Сјеверног Арканзаса, заказане за четвртак и петак ове недјеље. Хитне службе брзо су изашле на лице мјеста, гдје су затекле возило које је слетјело с пута док је превозило студенте-спортисте и особље на турнир.

Хитна помоћ и полиција стигли на мјесто несреће

Удар је био толико снажан да је више медицинских хеликоптера ангажовано како би најтеже повријеђени били пребачени у регионалне трауматске центре на операцију.

Припадници канцеларије шерифа округа Калхун и полиције из Роквел Ситија радили су на извлачењу повређених из олупине и њиховом транспорту у различите болнице.

- Наша срца су сломљена и тугујемо заједно са заједницом колеџа из Ајова Лејкса. Губитак једног живота трагедија је која далеко превазилази границе једног кампуса - наводи се у саопштењу.

Изрази саучешћа и подршке

Рик Масенгал, предсједник колеџа Северног Арканзаса, упутио је "најдубље саучешће" породици и најближима преминуле особе.

- У молитвама смо и уз повређене и све оне који су погођени овом трагедијом - додао је он.

- У тренуцима попут овог подсећамо се да је наш колеџ једна породица - истакао је Масенгал, нудећи подршку школи из Ајове.

Представник Ајове Ренди Финстра изјавио је да је "дубоко забринут" због смртоносне несреће и том приликом је похвалио брзу реакцију локалних служби за ванредне ситуације.

- Захвалан сам нашим локалним органима реда, државној патролној служби Ајове и медицинским радницима који су брзо реаговали на месту несреће - рекао је конгресмен.

Истрага је у току

Идентитет особе која је изгубила живот још увек није објављен, док надлежни раде на обавештавању најближих сродника. За сада није познато да ли је преминула особа била студент-спортиста, члан стручног штаба или возач аутобуса.

Узрок несреће и даље је предмет истраге државне патролне службе Ајове, која још није саопштила да ли су технички квар или временски услови били фактор који је допринео несрећи.

(курир)

Подијели:

Таг :

autobus sletio

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Возач аутобуса пао на граници због цигарета

Хроника

Возач аутобуса пао на граници због цигарета

23 ч

0
Ужас! У судару аутобуса повријеђено 15 људи

Свијет

Ужас! У судару аутобуса повријеђено 15 људи

1 д

0
Аутобус превоз

Свијет

Аутобус са сватовима слетио с пута, има погинулих и повријеђених

6 д

0
Туристички аутобуси не могу до Херцеговачке Грачанице због радова

Градови и општине

Туристички аутобуси не могу до Херцеговачке Грачанице због радова

1 седм

0

Више из рубрике

Застрашујући снимак: Аутомобилом у пламену забио се у бензинску пумпу

Свијет

Застрашујући снимак: Аутомобилом у пламену забио се у бензинску пумпу

2 ч

0
Након састанка у Лондону поздрав Володимира Зеленског, Емануела Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца

Свијет

Колико свјетски лидери имају година? Изненадиће вас једно име

3 ч

0
"Политичка бомба" у Берлину: Пензионисана Ангела Меркел се враћа у игру?

Свијет

"Политичка бомба" у Берлину: Пензионисана Ангела Меркел се враћа у игру?

4 ч

0
"Сукоб у Украјини је на прекретници"

Свијет

"Сукоб у Украјини је на прекретници"

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

52

Језива теорија о ријечи "упс", употребљавао је у посебним ситуацијама

14

46

Пренос: Свечана академија Сретење 2026

14

44

Пренос: Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ Републике Српске

14

42

Народ прича: Брачни пар Дринић

14

41

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner