Стравична несрећа на ауто-путу, аутобус са спортистима слетио са пута! Има мртвих

У стравичној саобраћајној несрећи у Ајови изгубљен је један живот, док су 32 особе повређене након што је аутобус колеџ бејзбол тима слетио с пута у среду ујутру.
Полиција савезне државе Ајовапотврдила је да се несрећа у којој је учествовало једно возило догодила на аутопуту 4, у близини мјеста Твин Лејкса, нешто послије 11 часова прије подне. У питању је био аутобус колеџа из Ајове. Погинула је једна, а повређено 32 људи.
Према наводима, аутобус је превозио бејзбол тим школе који је путовао на утакмицу против колеџа из Сјеверног Арканзаса, заказане за четвртак и петак ове недјеље. Хитне службе брзо су изашле на лице мјеста, гдје су затекле возило које је слетјело с пута док је превозило студенте-спортисте и особље на турнир.
Удар је био толико снажан да је више медицинских хеликоптера ангажовано како би најтеже повријеђени били пребачени у регионалне трауматске центре на операцију.
Припадници канцеларије шерифа округа Калхун и полиције из Роквел Ситија радили су на извлачењу повређених из олупине и њиховом транспорту у различите болнице.
- Наша срца су сломљена и тугујемо заједно са заједницом колеџа из Ајова Лејкса. Губитак једног живота трагедија је која далеко превазилази границе једног кампуса - наводи се у саопштењу.
Рик Масенгал, предсједник колеџа Северног Арканзаса, упутио је "најдубље саучешће" породици и најближима преминуле особе.
- У молитвама смо и уз повређене и све оне који су погођени овом трагедијом - додао је он.
- У тренуцима попут овог подсећамо се да је наш колеџ једна породица - истакао је Масенгал, нудећи подршку школи из Ајове.
Представник Ајове Ренди Финстра изјавио је да је "дубоко забринут" због смртоносне несреће и том приликом је похвалио брзу реакцију локалних служби за ванредне ситуације.
- Захвалан сам нашим локалним органима реда, државној патролној служби Ајове и медицинским радницима који су брзо реаговали на месту несреће - рекао је конгресмен.
Идентитет особе која је изгубила живот још увек није објављен, док надлежни раде на обавештавању најближих сродника. За сада није познато да ли је преминула особа била студент-спортиста, члан стручног штаба или возач аутобуса.
Узрок несреће и даље је предмет истраге државне патролне службе Ајове, која још није саопштила да ли су технички квар или временски услови били фактор који је допринео несрећи.
