Застрашујући снимак: Аутомобилом у пламену забио се у бензинску пумпу

Аваз
12.02.2026
12:01
У Русији је мушкарац запалио аутомобил и њиме се забио у бензинску станицу, покушавајући дићи у ваздух свог "непријатеља".
Наиме, 37-годишњак је усмјерио запаљено возило према бензинској пумпи гдје је стајао његов 27-годишњи познаник - који га је очигледно озбиљно наљутио.
😬 In Russia, a man set his car on fire and drove it into a gas station, trying to blow up his “enemy”— NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2026
The 37-year-old directed the burning vehicle toward a fuel pump where his 27-year-old acquaintance — who had apparently seriously angered him — was standing.
No explosion… pic.twitter.com/czd9jCWH34
Није дошло до експлозије: аутомобил се забио у пумпу, возач је успио изаћи, а пожар је брзо угашен.
Покренут је кривични поступак због покушаја убиства.
