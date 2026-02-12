Logo
Застрашујући снимак: Аутомобилом у пламену забио се у бензинску пумпу

Извор:

Аваз

12.02.2026

12:01

Застрашујући снимак: Аутомобилом у пламену забио се у бензинску пумпу
Фото: Printscreen/X

У Русији је мушкарац запалио аутомобил и њиме се забио у бензинску станицу, покушавајући дићи у ваздух свог "непријатеља".

Наиме, 37-годишњак је усмјерио запаљено возило према бензинској пумпи гд‌је је стајао његов 27-годишњи познаник - који га је очигледно озбиљно наљутио.

Није дошло до експлозије: аутомобил се забио у пумпу, возач је успио изаћи, а пожар је брзо угашен.

Покренут је кривични поступак због покушаја убиства.

Тагови :

benzinska pumpa

Русија

