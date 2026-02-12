"Политичка бомба" у Берлину: Пензионисана Ангела Меркел се враћа у игру?

Извор:
Бивша канцеларка Ангела Меркел (71) владала је Њемачком 16 година и сматра се једном од најпопуларнијих политичара на мјесту канцелара. На савезним изборима 2021. године није се поново кандидовала и отада је у политичкој пензији. Међутим, да ли би чувена Меркелова могла поново да се врати у игру?
Њемачки Билд је сазнао да у неким круговима Хришћанско-демократске уније Њемачке (ЦДУ) кружи сензационална гласина. Према овој гласини, Меркелова би могла да се нађе на новој високој политичкој позицији: савезне предсједнице!
У круговима око лидера ЦДУ Фридриха Мерца (70) постоји забринутост да би, пошто је Меркелова и даље веома популарна, посебно међу гласачима Зелених, Зелени - на примјер, водећи кандидат Баден-Виртемберга Џем Оздемир (60), могао би да номинује Меркел као њиховог кандидата за највишу функцију у земљи. То би могло лидера ЦДУ-у Мерца да стави у тешку ситуацију.
Једва ствар је сигурна - Мерц и Меркелова деле дугогодишње политичко непријатељство. Смијенила га је 2002. године, одузевши му мјесто шефа посланичке групе. Касније је постао један од њених највећих унутрашњих критичара странке.
Без обзира на то, обоје су чланови ЦДУ странке и управо је то забрињавајуће: уколико би Зелени номиновали Меркелову за свог кандидата за савезног предсједника, то би било против Мерцове жеље. Међутим, истовремено би му вјероватно било тешко да одбије кандидата из сопствене странке.
Нервоза у кабинету канцелара додатно се огледа у још нечему: према информацијама које је добио Билд, говори се о номинацији кандидата ЦДУ за највишу функцију у наредним недјељама. То би било необично рано - на крају крајева, избори су тек у фебруару 2027. године.
Унутар ЦДУ-а, сматра се да два кандидата имају најбоље шансе: либерална министарка образовања Карин Приен (60, ЦДУ) и конзервативнија предсједница Бундестага Јулија Клекнер (53, ЦДУ).
Као највеће парламентарна група у Савезној конвенцији, савез ЦДУ/ЦСУ има најјачу руку. Међутим, овој кандидаткињи је потребна и подршка других странака да би обезбедила већина. А Клекнерова се сматра тешком за сврставање код СПД-а и Зелених, искључиво због њених блиских веза са Мерцом. Меркелова би стога имала јаке аргументе.
Руководство ЦДУ пажљиво прати честе јавне наступе бивше канцеларке. Гдје год се Меркелова појави, сале су пуне. Она такође намјерава да присуствује савезној страначкој конференцији ЦДУ која почиње 20. фебруара - за разлику од претходних година.
Мерц вјероватно неће бити једини који ће тамо пажљиво посматрати понашање Ангеле Меркел.
