Додик: Ако ико прави малверзације, онда то праве чланови ЦИК-а

Извор:
РТРС
12.02.2026
11:43
Коментари:0
Видим да су осјетљиви на сваки приговор, данас је ЦИК поново нашао за сходно да кажњава за сваку врсту приговора, ако ико прави малверзације, онда то праве чланови ЦИК-а, рекао је за РТРС предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- У сваком случају они нису легитимни, нису легални, нису изабрани у складу са законом, него су изабрани по вољи неких - рекао је Додик.
Додик је подјсетио како је дошло до цијелог изборног процеса.
- Један странац је тражио да буде поштован, а није имао никакав легитимитет у том погледу. Муслимани су то прихватили, као свој начин да се обрачунају са предсједником Републике Српске, онда су покушали дестабилизацију Српске да то развлаче и да доведу у питање функционисање институција од функције предсједника да Владе Српске, али и саме НСРС. У сваком случају, један подмукао обрачун који се вршио од стране удруженог злочиначког подухвата према нама који предводи ОХР и Шмит - поручио је Додик.
Он наглашава да су ту ЦИК, Суд и Тужилаштво и људи који тамо раде.
- Онда су све учинили да усложне ову причу и не могу да вјерујем да су толико глупи да су мислили да ће нових 136 бирачких мјеста то нешто промијенити. То је њихова заблуда, не могу да вјерујем да су толико калкулисали. Замислите, тамо гдје смо добили мање гласова, били смо они који краду. А када добијете више гласова онда ћуте - истакао је Додик за РТРС.
Република Српска
4 ч2
Република Српска
19 ч11
Република Српска
23 ч4
Република Српска
1 д7
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч2
Република Српска
16 ч0
Република Српска
16 ч7
Најновије
Најчитаније
14
52
14
46
14
44
14
42
14
41
Тренутно на програму