Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић

Извор:

РТРС

12.02.2026

10:18

Коментари:

0
Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић
Фото: Printscreen/Youtube/FTV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник СНСД-а Милорад Додик су на међународном нивоу декласирали бошњачког члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића и министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића, рекао је предсједник СББ-а Фахрудин Радончић.

Радончић је критиковао и странке "тројке".

- "Тројка" нас лаже да су продали план реформи везан за НАТО. Прича о НАТО-у је суштински "умрла" оног часа када је Додик рекао да је Република Српска против. Ми сада говоримо о сарадњи која није спорна, а то је покушај заваравања јавности да "тројка" има резултат, а Додик нема - истакао је Радончић за Н1.

Употријебио је и сликовиту метафору: "Лагање Бошњака је најопаснија ствар. То је као кад ставите жабу у чашу и полако је кувате. "Тројка" кува нас, Бошњаке, као ту жабу."

Радончић је потврдио да ће СББ имати свог кандидата за члана Предсједништва БиХ, јер, како каже, нису задовољни радом Дениса Бећировића.

Fahrudin Radončić

Милорад Додик

