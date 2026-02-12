ЦИК БиХ: Новчане казне за СНСД, СДС и Листу за правду и ред

Извор:
12.02.2026
Централна изборна комисија БиХ данас је новчано казнила СНСД, СДС и Листу за правду и ред због, како је наведено, ширења лажних информација, чиме је "нарушен интегритет изборног процеса".
Из ЦИК-а наводе да је СНСД кажњен са 15.000 КМ јер је предсједник ове политичке странке Милорад Додик "изнио низ лажних информација о члановима ЦИК-а и Комисији" за коју је рекао да је необјективна и да поступа пристрасно, чиме је, како тврде, нарушен интегритет изборног процеса.
Са по 12.000 КМ кажњени су СДС и Листа за правду и ред због тога што су њихови функционери Александра Пандуревић, односно Небојша Вукановић, износили лажне информације о предсједнику ЦИК-а Јовану Калаби, доводећи то у везу са његовим одлучивањем.
Из ЦИК-а наводе да је ријеч о ширењу лажних информација којима је угрожен интегритет изборног процеса и дезинформисани бирачи.
На данашњој сједници усвојена је и инструкција о начину поступања Општинске изборне комисије надлежне за спровођење пријевремених избора за начелника Вареша, који ће бити одржани у недјељу, 15. фебруара.
