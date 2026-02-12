Logo
Large banner

ЦИК БиХ: Новчане казне за СНСД, СДС и Листу за правду и ред

Извор:

СРНА

12.02.2026

11:39

Коментари:

1
ЦИК БиХ: Новчане казне за СНСД, СДС и Листу за правду и ред
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ данас је новчано казнила СНСД, СДС и Листу за правду и ред због, како је наведено, ширења лажних информација, чиме је "нарушен интегритет изборног процеса".

Из ЦИК-а наводе да је СНСД кажњен са 15.000 КМ јер је предсједник ове политичке странке Милорад Додик "изнио низ лажних информација о члановима ЦИК-а и Комисији" за коју је рекао да је необјективна и да поступа пристрасно, чиме је, како тврде, нарушен интегритет изборног процеса.

Са по 12.000 КМ кажњени су СДС и Листа за правду и ред због тога што су њихови функционери Александра Пандуревић, односно Небојша Вукановић, износили лажне информације о предсједнику ЦИК-а Јовану Калаби, доводећи то у везу са његовим одлучивањем.

Из ЦИК-а наводе да је ријеч о ширењу лажних информација којима је угрожен интегритет изборног процеса и дезинформисани бирачи.

На данашњој сједници усвојена је и инструкција о начину поступања Општинске изборне комисије надлежне за спровођење пријевремених избора за начелника Вареша, који ће бити одржани у недјељу, 15. фебруара.

Подијели:

Тагови :

ЦИК БиХ

СНСД

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Амиџић: Не дозволити Сарајеву и ЦИК-у да више одлучују о нашој судбини

Република Српска

Амиџић: Не дозволити Сарајеву и ЦИК-у да више одлучују о нашој судбини

2 д

0
Приштина: ЦИК потврдио резултате ванредних избора

Србија

Приштина: ЦИК потврдио резултате ванредних избора

2 д

0
ЦИК: Каран предсједник Републике Српске

Република Српска

ЦИК: Каран предсједник Републике Српске

2 д

0
Минић: Биће поднесене кривичне пријаве против одговорних у ЦИК-у

Република Српска

Минић: Биће поднесене кривичне пријаве против одговорних у ЦИК-у

3 д

0

Више из рубрике

Сташа Кошарац

БиХ

Забрањен увоз говедине из Јужне Америке

1 д

0
Нелегалне услуге ИПТВ-а кривично дјело: БиХ креће у обрачун?

БиХ

Нелегалне услуге ИПТВ-а кривично дјело: БиХ креће у обрачун?

1 д

0
У недјељу нови избори у БиХ: Право гласа има више од 8.000 људи

БиХ

У недјељу нови избори у БиХ: Право гласа има више од 8.000 људи

1 д

0
Купујете ауто у иностранству? Требају вам потврде да новац изнесете из БиХ

БиХ

Купујете ауто у иностранству? Требају вам потврде да новац изнесете из БиХ

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

52

Језива теорија о ријечи "упс", употребљавао је у посебним ситуацијама

14

46

Пренос: Свечана академија Сретење 2026

14

44

Пренос: Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ Републике Српске

14

42

Народ прича: Брачни пар Дринић

14

41

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner