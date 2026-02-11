Парламент Норвешке формира комисију за истрагу у вези случаја Епстајн

Извор:
СРНА
11.02.2026
09:55
Коментари:0
Стални одбор за контролу и уставна питања у Парламенту Норвешке формираће комисију за истрагу нових информација у вези са случајем покојног америчког финансијера и сексуалног преступника Џефрија Епстина и повезаним скандалима у које су умијешани краљевска породица и Министарство спољних послова, објавили су норвешки медији.
Лист "Алтингет" објавио је да се такве истраге ријетко покрећу у Парламенту.
Лист "ВГ" објавио је раније да је норвешка принцеза Мете-Марит поменута више од хиљаду пута у Епстиновим досијеима које је објавило Министарство правде САД.
Норвешка национална агенција за истраге и кривично гоњење у пољу економског и еколошког криминала објавила је у понедјељак, 9. фебруара, истрагу против бившег амбасадора у Јордану Моне Јул и њеног супруга, бившег дипломате Терјеа Род-Ларсена, због њихових веза са Епстином. Јулова је оптужена за корупцију, а њен супруг за саучесништво.
Замјеник државног тужиоца САД Тод Бланш је 30. јануара објавио посљедњу серију докумената и материјала везаних за случај "Епстин".
Свијет
5 ч0
Сцена
17 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму