Парламент Норвешке формира комисију за истрагу у вези случаја Епстајн

Извор:

СРНА

11.02.2026

09:55

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Танјуг/U.S. Department of Justice via AP

Стални одбор за контролу и уставна питања у Парламенту Норвешке формираће комисију за истрагу нових информација у вези са случајем покојног америчког финансијера и сексуалног преступника Џефрија Епстина и повезаним скандалима у које су умијешани краљевска породица и Министарство спољних послова, објавили су норвешки медији.

Лист "Алтингет" објавио је да се такве истраге ријетко покрећу у Парламенту.

Лист "ВГ" објавио је раније да је норвешка принцеза Мете-Марит поменута више од хиљаду пута у Епстиновим досијеима које је објавило Министарство правде САД.

Норвешка национална агенција за истраге и кривично гоњење у пољу економског и еколошког криминала објавила је у понедјељак, 9. фебруара, истрагу против бившег амбасадора у Јордану Моне Јул и њеног супруга, бившег дипломате Терјеа Род-Ларсена, због њихових веза са Епстином. Јулова је оптужена за корупцију, а њен супруг за саучесништво.

Замјеник државног тужиоца САД Тод Бланш је 30. јануара објавио посљедњу серију докумената и материјала везаних за случај "Епстин".

Џефри Епстајн

Норвешка

