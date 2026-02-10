Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

Извор:
Пјевачица и глумица Брук Џозефсон објавила је да се разводи од продуцента Берија Џозефсона након што су недавно откривени његови разговори са осуђеним педофилом Џефријем Епстином.
Брук, позната по улогама у филмовима "Enchanted", "Life As We Know It" и "Someone Marry Barry", подијелила је личну поруку на свом Инстаграму.
"У свијетлу недавних догађаја, спремна сам подијелити личну информацију. Бери ја пролазимо кроз развод. Током цијелог нашег брака нисам била свјесна његовог односа са Епстином. Молим за приватност и молитве за нашу дјецу и мене у овом периоду. Хвала свима који су показали саосјећање и поштовање", огласила се Брук.
Документи, пак, показују да је Бери поднио захтјев за развод у децембру 2024. године.
Он је извршни продуцент популарне ТВ серије "Бонес" и у браку са Брук је од 2007. године.
Недавно објављени мејлови откривају да је контактирао с Епстином и након што је осуђен 2008. године за регрутовање малољетница за проституцију.
Бери је од Епстина позајмио преко 330.000 долара 2011. и 2012. за рјешавање пореских дугова, а у мејловима се спомињало и запошљавање "младих и атрактивних" жена за глумачке улоге.
Епстин је наводно сугерисао Берију кога да запосли.
Бери сада жали.
"Нема оправдања за оно што сам написао у неким мејловима. Језик је био груб и дјечији, и срамота ме је. Иако сам присуствовао друштвеним догађајима са Епстином и он је двапут посјетио моје сетове, никада нисам путовао његовим авионом, посјећивао његово острво нити био у друштву малољетника. За 47 година рада у индустрији забаве, сусрео сам хиљаде људи. Највише жалим што сам наивно вјеровао његовим порицањима. Био сам импресиониран његовим кругом познанстава, што ме заслијепило. Извињавам се свима који су повријеђени због ове јасно одвратне особе", казао је Бери, а преноси "ЦДМ".
