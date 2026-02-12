Начелник Главне управе МУП-а Русије за град Москву честитао Карану изборну побједу

Извор:
СРНА
12.02.2026
16:04
Коментари:0
Начелник Главне управе Министарства унутрашњих послова Руске Федерације за град Москву, генерал-потпуковник полиције Олег Баранов честитао је Синиши Карану избор за предсједника Републике Српске.
- Имате много професионалних достигнућа иза себе. Имате дугу каријеру у полицији, радили сте у Кабинету предсједника Републике Српске, водили сте Министарство унутрашњих послова, Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање. Увјерен сам да ће Вам компетенције које сте акумулирали током година професионалног рада омогућити да успјешно одговорите на изазове ове одговорне позиције предсједника Републике - истакао је Баранов.
Занимљивости
Вјеровања за данашњи празник: Ако дува сјеверац, не слиједи добра година
У честитки Карану, Баранов је нагласио да су односи између Руске Федерације и Републике Српске на високом нивоу, те да је убијеђен да ће под његовим вођством само јачати.
- Желимо Вам добро здравље и неисцрпну енергију у Вашем важном раду за добробит свих грађана Републике! - навео је генерал-потпуковник полиције Баранов, који је честитку упутио у име руководства и припадника Главне управе МУП-а за град Москву.
Најновије
Најчитаније
18
32
18
27
18
18
18
17
18
04
Тренутно на програму