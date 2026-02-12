Именован нови в.д. директора Жељезница Српске

Извор:
АТВ
12.02.2026
15:19
Коментари:0
Надзорни одбор предузећа "Жељезнице Републике Српске" именовао је данас Драгана Зеленковића за вршиоца дужности генералног директора.
Зеленковић је на тој позицији замијенио Миодрага Мишића, који је именован за директора Инспектората Републике Српске.
Предсједник Надзорног одбора "Жељезница" Дијана Каленић рекла је Срни да Зеленковић до именовања обављао функцију директора Послова инфраструктуре "Жељезница Републике Српске", да има десетогодишње искуство на руководећим позицијама и да већ 20 година ради у "Жељезницама".
"Зеленковић је као инжењер саобраћаја жељезничког смјера прави човјек на правом мјесту", поручила је Каленићева.
Она је рекла да је на мјесто директора Послова инфраструктуре именован Марио Ђукић који има тринаестогодишње искуство у раду у "Жељезницама Републике Српске".
Најновије
Најчитаније
18
32
18
27
18
18
18
17
18
04
Тренутно на програму