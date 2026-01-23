Мијаиловић: Никад нисам чуо да тренер тражи оставку предсједника

23.01.2026
Предсједник КК Партизан Остоја Мијаиловић се посебно осврнуо на изјаве Жељка Обрадовића који је истакао у обраћању поводом одласка да је баш он крив за стање у црно-бијелом клубу, као и да треба да поднесе оставку.
"Моје мишљење је да никада нисам чуо да тренер тражи оставку предсједника. Он није ни тражио моју оставку, знамо сви шта је рекао. Људи скандирају 'Управа напоље'. Ко да иде напоље? Људи који дају своје паре, људи који су дали преко шест милиона евра" поручио је Мијаиловић, наглашавајући да је читава прича у великој мјери погрешно интерпретирана.
Ипак, предсједник црно-бијелих не бјежи од одговорности и признаје да она постоји на нивоу врха система, али истиче да су спортске одлуке биле на спортском сектору. Према његовим речима, Партизан је током сезоне повукао потезе који се, гледано из данашње перспективе, нису показали као исправни.
"Довели смо појачања која су екипу учинила лошијом. Задржали смо Бонгу, који је добио дупло већи уговор, као и Стелинга на жељу стручног штаба. Стигли су Милтон и Џабари као најскупљи играчи и то није успјело", рекао је Мијаиловић
Мијаиловић је истакао да је понудио уговор Василију Мицићу који је током љета био мета бројних клубова, између осталог Црвене звезде, Реал Мадрида и Олимпијакоса, али се одлучио за Хапоел из Тел Авива.
Хтио да доведем Васу Мицића у Партизан! Понудио сам му 10 милиона евра за три сезоне, али знате како је прича завршена, рекао је Остоја Мијаиловић за СОС.
