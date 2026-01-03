''Mora da pripazi na svoju g***cu'': Tramp zaprijetio još jednom predsjedniku

Izvor:
ATV
03.01.2026
19:15
Donald Tramp je tokom konferencije za medije povodom napada na Venecuelu i hapšenja Nikolasa Madura odgovorio na pitanje da li njegova tvrdnja da SAD žele da se "okruže stabilnošću" takođe šalje poruku lideru komunističke Kube, Miguelu Dijas-Kanelu.
"Kuba će biti tema o kojoj ćemo razgovarati, jer trenutno je zemlja u propadanju. I želimo da pomognemo ljudima. To je vrlo slično u smislu da želimo pomoći ljudima na Kubi, ali želimo takođe pomoći ljudima koji su bili prisiljeni da napuste Kubu i žive u ovoj zemlji", rekao je.
Potom se uključio državni sekretar Marko Rubio, inače sin kubanskih iseljenika, koji je ponovio:
"Kada predsjednik govori, treba ga shvatiti ozbiljno. Da živim u Havani i da san u vladi, bio bih zabrinut", dodao je Rubio.
Donald Tramp je tokom svog obraćanja nakon akcije u Venecueli pomenuo i predsjednika Kolumbije Gustava Petra:
"On stvarno mora da pripazi na svoju g....u", rekao je.
Na pitanje da li stoji iza svoje izjave, koju je prvi put dao prije nekoliko nedelja, odgovara:
"Da, mislim da stojim iza prve izjave. On proizvodi kokain. Šalju ga u Sjedinjene Države. Dakle, stvarno mora da pazi".
