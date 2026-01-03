Mračno i smrtonosno: Obratio se Tramp na vanrednoj konferenciji

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obratio se iz Mar-a-Lago rezidencije gdje je govorio o napadu koji je izveden na prijestonicu Venecuele i hapšenju predsjednika te države Nikolasa Madura.

Tramp je na početku obraćanja rekao da je izveden "spektakularan napad".

"Kasno sinoć i rano danas, po mojim uputstvima, Oružane snage Sjedinjenih Država sprovele su vanrednu vojnu operaciju u glavnom gradu Venecuele. Vazduh, kopno i more su korišćeni za pokretanje spektakularnog napada, a to je bio napad kakav ljudi nisu vidjeli od Drugog svjetskog rata. Cilj napada na jako utvrđenu vojnu tvrđavu u srcu Karakasa bio da se odmetnuti diktator Nikolas Maduro privede pravdi. Ovo je bio jedan od najefikasnijih i najmoćnijih prikaza američke vojne moći i kompetentnosti u američkoj istoriji", poručio je Tramp.

Prema njegovim riječima, svetla Karakasa su tokom akcije bila uglavnom ugašena zahvaljujući američkoj stručnosti, dok je sama operacija bila "mračna i smrtonosna".

"Svjetla u Karakasu su bila ugašena. Bilo je mračno i smrtonosno. Maduro je zarobljen sa svojom suprugom. Izuzetan uspjeh. Rijetko se ovako nešto može vidjeti", rekao je Tramp.

SAD spremne za drugi talas napada

Američki predsjednik je upozorio i da će američka vojska biti spremna da izvrši drugi, "mnogo veći" talas udara na Venecuelu, ukoliko se to bude smatralo neophodnim.

"Da ste vidjeli ono što sam ja video sinoć, bili biste veoma impresionirani. Nisam siguran da ćete ikada imati priliku da to vidite, ali je bilo nevjerovatno. Nijedan američki vojnik nije poginuo i nijedan komad američke opreme nije izgubljen. Oružane snage su pretpostavile da će drugi talas biti neophodan, ali je prvi napad bio toliko uspješan da vjerovatno ne moramo da radimo drugi", rekao je Tramp i pohvalio američke vojnike i specijalce za "izuzetno postignuće tokom noći", naglašavajući brzinu, moć, preciznost i kompetenciju operacije.

"Rijetko se viđa ovako nešto. Ako pogledate neke ranije akcije, nisu prošle tako dobro. Bili su to dani kada nismo bili poštovani kao danas", rekao je Tramp.

On je objasnio da su Maduro i Flores bili u tzv. "spremnoj poziciji", ali su potpuno nadjačani i brzo onesposobljeni.

SAD će voditi Venecuelu

Tramp je rekao da će SAD "voditi" Venecuelu dok se ne dogodi "prava tranzicija".

"Vodićemo zemlju sve dok ne budemo mogli da obavimo bezbjednu, pravilnu i razumnu tranziciju. Dakle, ne želimo da se miješamo u to da neko drugi uđe. I imamo istu situaciju koju smo imali posljednjih godina. Ne možemo da prepustimo slučaju da neko drugi preuzme Venecuelu. Sada smo mi tamo", rekao je Tramp.

Madura je nazvao diktatorom i "kraljem droge".

"Akcija je izvedena savršeno"

Tramp je istakao da je akcija izvedena "savršeno, bez greške" i dodao da nijedna druga država na svijetu ne bi mogla da postigne ono što su SAD postigle.

"Sve vojne kapacitete Venecuele američke snage su učinile bespomoćnim, a naši vojnici, u saradnji sa američkim organima reda, uspjeli su da uhvate Madura i njegovu suprugu u mrtvoj tišini noći", rekao je predsjednik Amerike.