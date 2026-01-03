Logo
Prva u regionu: Crna Gora dobila elektranu na deponijski gas

03.01.2026

17:16

Foto: Markus Distelrath/Pexels

Crna Gora je prva u regionu dobila elektranu na deponijski gas - ekološki projekat na deponiji komunalnog otpada "Možura" kod Bara.

Riječ je o projektu koji donosi smanjenje emisija i uticaja deponije na okolinu, bolju kontrolu deponijskog gasa i dodatnu lokalnu proizvodnju električne energije.

Očekivana vrijednost investicije je 1,8 miliona evra.

Direktor "Možure" Senad Arabelović naveo je da je postrojenje u tehničkom smislu spremno za puštanje u rad i da su dobijene potrebne saglasnosti Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

"Elektrana je puštena u probni rad krajem prošle godine. Po završetku probnog perioda prelazi u komercijalni rad", rekao je Arabelović, prenose crnogorski mediji.

On je napomenuo da je to prvi ekološki projekat ove vrste u Crnoj Gori i regionu jer pokazuje da se otpad može tretirati kao resurs, a ne kao problem.

"Za državu projekat je važan jer donosi moderan primjer cirkularne ekonomije, dobijanje nove vrijednosti iz otpada, uz realno smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i zaštitu životne sredine", rekao je Arabelović.

Crna Gora

elektrana

