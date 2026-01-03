U teškoj nesreći poginuo muškarac, tri osobe povrijeđene

Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u stravičnoj nesreći koja se desila juče u mjestu Jazavica nadomak Novske, u Hrvatskoj.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke istakli su da je oko 17:40 sati došlo do slijetanja putničkog automobila u odvodni kanal. Za upravljačem je sjedio 56-godišnji muškarac.

Vozač je, dodaju iz policije, na mjestu ostao mrtav, dok su tri putnika iz vozila prevezena u obližnju bolnicu.

Društvo Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH

Tijelo vozača je po dovršetku uviđaja prevezeno na odjeljenje bolničke patologije na obdukciju kako bi se, među ostalim, utvrdilo i je li mu možda tokom vožnje pozlilo.

Na mjestu tragedije, osim policije i hitne pomoći, bili su i vatrogasci JVP Novska koji su objavili fotografije intervencije, prenosi Avaz.