Crna Gora: Upozorenje zbog obilne kiše i olujnog vjetra

02.01.2026

16:14

Foto: Tanjug/AP/Johan Nilsson

U Crnoj Gori se narednih dana očekuju kiša, jaki pljuskovi sa grmljavinom praćeni jakim, ponegdje i olujnim, južnim i jugoistočnim vjetrom, pa su moguće i vremenske nepogode, upozorio je Zavod za hidrometeorologiju.

Iz Zavod navode da se najviše kiše očekuje u nedjelju i ponedjeljak, u većini predjela umjerene ili obilne padavine.

"Akumulativno u većini mjesta će pasti najmanje 100-150, a u pojedinim i više od 250 litara kiše po metru kvadratnom. U planinama na sjeveru povremeno snježne padavine, naročito u nedjelju. U srijedu krajem dana jače zahlađenje", navodi se u saopštenju.

