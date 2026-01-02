Crna Gora: Upozorenje zbog obilne kiše i olujnog vjetra

02.01.2026
16:14
Komentari:0
U Crnoj Gori se narednih dana očekuju kiša, jaki pljuskovi sa grmljavinom praćeni jakim, ponegdje i olujnim, južnim i jugoistočnim vjetrom, pa su moguće i vremenske nepogode, upozorio je Zavod za hidrometeorologiju.
Iz Zavod navode da se najviše kiše očekuje u nedjelju i ponedjeljak, u većini predjela umjerene ili obilne padavine.
"Akumulativno u većini mjesta će pasti najmanje 100-150, a u pojedinim i više od 250 litara kiše po metru kvadratnom. U planinama na sjeveru povremeno snježne padavine, naročito u nedjelju. U srijedu krajem dana jače zahlađenje", navodi se u saopštenju.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Scena
1 h0
Svijet
2 h0
Region
2 h0
Region
3 h0
Region
8 h0
Region
21 h0
Najnovije
Najčitanije
17
24
17
13
16
59
16
59
16
50
Trenutno na programu