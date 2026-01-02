U ukrajinskom napadu na kafić ranjen i Srbin, poginulo 28 osoba

Broj žrtava u ukrajinskom napadu na kafić i hotel u mjestu Horli u Hersonskoj oblasti porastao je na 28, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja Krima.

Guverner Hersonske oblasti Vladimir Saldo izjavio je za kanal "Solovjov lajv" da je među ranjenima i jedan Srbin.

"Među gostima kafića bio je i jedan Srbin. Vjerovatno je došao nekome u posjetu. Srećom, zadobio je samo lakše povrede od gelera", istakao je Saldo.

On je ranije rekao da su tokom proslava dočeka Nove godine ukrajinske oružane snage napale kafić i hotel u Horliju sa tri drona.

Među poginulima ima i djece, a 31 osoba je ranjena, uključujući petoro maloljetnika.

Pokrenut je krivični postupak zbog terorizma.