Zelenski imenovao šefa predsjedničkog kabineta

Agencije/AP

02.01.2026

14:23

Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski saopštio je da je imenovao šefa vojne obavještajne službe Kirila Budanova za novog šefa predsjedničkog kabineta.

Zelenski je u objavi na "Telegramu" naveo da Ukrajina sada mora da se fokusira na pitanja bezbjednosti, razvoj odbrambenih i bezbjednosnih snaga, kao i diplomatski put pregovora, što su oblasti koje će biti u nadležnosti Kancelarije predsjednika na čelu sa Budanovom.

Володимир Зеленски

Svijet

Mirošnik: Zelenski i evropski lideri dodaju nemoguće uslove u mirovni sporazum

Odluka o imenovanju donesena je nakon ostavke Andrija Jermaka zbog koruptivnog skandala 28. novembra prošle godine, prenio je AP.

Jermak se povukao sa pozicije nakon pretresa u njegovoj rezidenciji u okviru istrage o korupciji u energetskom sektoru.

Tridesetdevetogodišnji Budanov vodi ukrajinsku vojnu obavještajnu agenciju GUR od 2020. godine.

Volodimir Zelenski

