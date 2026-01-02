Zelenski imenovao šefa predsjedničkog kabineta

Izvor:
02.01.2026
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski saopštio je da je imenovao šefa vojne obavještajne službe Kirila Budanova za novog šefa predsjedničkog kabineta.
Zelenski je u objavi na "Telegramu" naveo da Ukrajina sada mora da se fokusira na pitanja bezbjednosti, razvoj odbrambenih i bezbjednosnih snaga, kao i diplomatski put pregovora, što su oblasti koje će biti u nadležnosti Kancelarije predsjednika na čelu sa Budanovom.
Mirošnik: Zelenski i evropski lideri dodaju nemoguće uslove u mirovni sporazum
Odluka o imenovanju donesena je nakon ostavke Andrija Jermaka zbog koruptivnog skandala 28. novembra prošle godine, prenio je AP.
Jermak se povukao sa pozicije nakon pretresa u njegovoj rezidenciji u okviru istrage o korupciji u energetskom sektoru.
Tridesetdevetogodišnji Budanov vodi ukrajinsku vojnu obavještajnu agenciju GUR od 2020. godine.
