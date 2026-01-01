Saradnik Zelenskog se pohvalio: Ko se u 2025. najviše isprsio za pomoć Kijevu

Evropske zemlje su u prošloj godini izdvojile 21,5 milijardi dolara za vojnu pomoć Ukrajini, što je za 1,5 milijardi više nego 2024. godine, pohvalio se zamjenik šefa kabineta Vladimira Zelenskog, Igor Žovkva.

Prema njegovim riječima, najveći iznos za vojnu pomoć Kijevu došao je od Njemačke, koja je dala 8,5 milijardi evra, dok je Bundestag već odobrio skoro 12 milijardi evra pomoći za Ukrajinu u 2026. godini, prenijela je agencija Ukrainform.

Kako je istakao ukrajinski zvaničnik, po izdvajanjima za Kijev, istakla se i Norveška, koja je planirala vojnu pomoć Ukrajini za petogodišnji period, a u 2026. godini će za tu svrhu izdvojiti 8,5 milijardi evra.

Žovkva je dodao da su među prvih pet evropskih zemalja po vrijednosti vojne pomoći Ukrajini i Danska, Švedska i Holandija.

Međutom, izgleda da ukrajinskom "poderanom džepu" ovo nije dovoljno, pa je ukrajinski ministar odbrane Denis Šmigalj na sastanku Kontakt grupe za Ukrajinu rekao da je Kijevu u ovoj godini potrebno 120 milijardi dolara za odbranu i pozvao saveznike da izdvoje najmanje 0,25 odsto svog bruto domaćeg proizvoda za tu svrhu.