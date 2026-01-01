Rusija: Oboren ukrajinski borbeni avion, ''pametna'' bomba i 250 dronova

Izvor:
Vazdušno-kosmičke snage Ruske Federacije oborile su ukrajinski borbeni avion "Su-27", saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
TASS javlja da je ruska protivvazdušna odbrana oborila i "pametnu" bombu, kao i 250 dronova.
Iz Ministarstva navode da je od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini uništeno 670 ukrajinskih aviona, 283 helikoptera, 106.444 drona, 641 raketni sistem, 26.826 tenkova i oklopnih vozila, 1.634 višecijevna raketna bacača, 32.303 artiljerijska sistema i minobacača, kao i 50.530 specijalizovanih vojnih motornih vozila.
