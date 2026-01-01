Šta je izazvalo tragediju u švajcarskom zimovalištu? Svjedoci krive pirotehniku

Velika tragedija pogodila je švajcarsko skijalište Krans-Montana u novogodišnjoj noći, kada je u požaru u popularnom baru prema još nepotvrđenim podacima stradalo najmanje 40 osoba, a stotinjak ih je povrijeđeno.

Prema potvrđenim informacijama, požar je izbio noćas oko 1:30, a sumnja se da ga je izazvala pirotehnika.

"Sve je zapalila pirotehnika na bocama"

Jedan od svjedoka, 19-godišnji Melko, ispričao je kako su pirotehnička sredstva postavljena na boce pića zapalila strop lokala, što se poklapa s iskazima i drugih očevidaca, piše N1.

Vatra se proširila nevjerovatnom brzinom, izazvavši paniku među stotinama posjetilaca u podrumskom dijelu bara.

Prema svjedočenjima, plamen je zahvatio strop u samo nekoliko sekundi, nakon čega je nastao stampedo prema izlazu. Budući da se glavni dio bara nalazi u podrumu do kojeg vode stepenice, evakuacija je bila otežana.

Službena istraga o uzroku požara još je u toku.

"Čuli smo vriskove i vidjeli crni dim"

Poznato skijalište jutro je dočekalo u šoku i nevjerici, a šire područje oko bara je blokirano, javlja Blic.

Stanovnici su potreseni. "Cijelu noć smo slušali helikoptere. Zbog vatrometa u prvi mah nismo shvatili šta se dešava. A onda smo vidjeli dim. Strašno je, mnogo mladih posjećuje ovaj bar", ispričao je jedan mještanin.

Jedna majka opisala je paničan poziv svoje 17-godišnje kćeri: "U panici me nazvala. Rekla mi je: 'Mama, užasno je, izbio je požar. Ima mrtvih'". U samo nekoliko sekundi, slavlje se pretvorilo u horor. "Izašla sam na ulicu. Glavna ulica već je bila zatvorena. Oko mene ljudi zatečeni, zabrinuti, tihi", dodala je.

Domar susjedne zgrade sa suprugom je primio evakuisane stanare.

"Probudili su nas krici. Ljudi su vrištali, vidjeli smo crni dim, strašno je smrdjelo. Hitna pomoć i vatrogasci su stigli vrlo brzo. Stanari zgrade su izlazili u panici, bojali su se da će se vatra proširiti. Mnogi su došli kod nas, skuhali smo im kafu i ostali s njima do četiri sata ujutro", opisao je potresnu noć.

Opsežna akcija spasavanja

Od ranog jutra, policija kantona Valais drži područje oko bara pod potpunom blokadom, dok forenzičari prikupljaju dokaze. Akcija spasavanja i dalje je u toku, a deseci vozila hitne pomoći su na terenu.

Nebom neprestano kruži desetak helikoptera koji prevoze najteže povrijeđene u bolnice širom Švajcarske. Iz jedne od bolnica u Ženevi poručili su da je "procjena situacije u toku" i da se pripremaju za prijem novih pacijenata.

Porodice u agoniji, zdravstveni sistem pred kolapsom

Za porodice onih koji su se u trenutku požara nalazili u baru, jutro je donijelo agoniju. Vlasti su u obližnjem kongresnom centru uspostavile prihvatni centar gdje roditelji i rodbina mogu dobiti informacije. Scene su potresne.

"Nestao je. Niko ne zna gdje je", vikala je uplakana majka tražeći svog sina.

Nadležni su uputili apel građanima da danas, iz solidarnosti, izbjegavaju rizične aktivnosti kako ne bi dodatno opteretili bolničke kapacitete, prenosi Indeks.hr.