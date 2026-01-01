Sirijski bombaš samoubica htio ući u crkvu. Nije uspio, aktivirao je bombu na ulici

Izvor:
U samoubilačkom napadu izvedenom u srijedu na policijsku patrolu u sirijskom gradu Alepu poginula je jedna osoba, a ranjena su dva pripadnika snaga sigurnosti, potvrdio je portparol sirijske vlade, a prenosi državna novinska agencija.
Prema izvještaju televizije Al Ehbarija, koja se poziva na izvor iz bezbjednosnih struktura, napadač se raznio aktiviravši eksplozivni pojas nakon što ga je patrola zaustavila i pokušala pregledati. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Nour al-Din al-Baba izjavio je kako se vjeruje da napadač ima veze s Islamskom državom.
"Vjeruje se da osoba koja je detonirala eksplozivni pojas unutar patrole u Alepu ima ideološku ili organizacijsku pozadinu povezanu s Islamskom državom", rekao je al-Baba, dodavši kako je istraga o identitetu napadača u toku. Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.
UPDATE on Aleppo suicide bombing:— Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) January 1, 2026
ISIS is suspected and the bomber was attempting to get into a church during a NYE celebration, but was unable to get in… so he blew himself up around police forces.
3 police were killed. pic.twitter.com/oB12kZxLyI
Ovaj incident dogodio se nedugo nakon što su početkom mjeseca u Siriji ubijena dva američka vojnika i civilni prevodilac. Na njihov konvoj, koji se kretao u pratnji sirijskih snaga, napad je izveo osumnjičeni pripadnik Islamske države, koji je potom ubijen.
(Indeks)
