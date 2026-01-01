Od danas zabranjene posjete na svim klinikama UKC Srpske

Zbog povećanog broja respiratornih infekcija, od danas su zabranjene posjete pacijentima u svim klinikama Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Odluka o zabrani posjeta donesena je s ciljem prevencije i kontrole širenja respiratornih infekcija, saopšteno je iz UKC-a.

U saopštenju se napominje da će o izmjeni odluke javnost biti blagovremeno obaviještena.